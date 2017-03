Inicia operaciones la planta de Ford

JULIETA ORTIZ Publicada el

La planta de transmisiones de Ford en Irapuato ya arrancó operaciones, con la capacitación del personal y el inicio de las pruebas de producción, indicó el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco.



En diciembre del 2016, el Secretario refirió que sería en enero de este año cuando se inaugurara la planta; sin embargo, en su última visita a Irapuato dijo que probablemente no habrá evento de inauguración, pero sí se pondrá en marcha.



“La planta ya arrancó, está en capacitación. Tiene alrededor de 400 personas. Nosotros estamos apoyando con 216 o 17 en capacitación. Hay que entender ahora un poco el contexto, va a haber menos eventos de inauguración, pero eso no quiere decir que una planta no esté operando”, dijo.