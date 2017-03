El punto débil de “GGG”

LUIS MIGUEL GUERRERO Publicada el

Algunas dudas dejó Gennady Golovkin (37-0, 33 KO) luego de su combate la semana pasada ante el estadounidense Daniel Jacobs (32-2, 29 KO).

El también llamado “GGG” no tuvo un día de campo como se esperaba, y la pelea tuvo que ser definida en las papeletas. El kasajo, que en estos momentos es considerado el mejor peso medio del mundo, pudo retener los títulos del CMB, AMB, OIB, y FIB. Pero quedó claro que Golovkin también tiene puntos débiles, y la guardia zurda que a ratos utilizó el “Miracle Man”, le complicó la batalla en varios momentos.

Sin embargo, el verdadero punto débil de Golovkin es el de las pobres ventas de su pelea en el sistema Pago Por Evento: se calcula que 150 mil hogares contrataron la función, mientras que el “Canelo” Álvarez ha llegado a vender más de 2 millones.

Se puso en evidencia que Gennady no es un boxeador atractivo para la audiencia, y eso lo pone en desventaja económica a la hora de que se siente a negociar con la gente de Álvarez. Golovkin es un gran boxeador, pero en materia de mercadotecnia, es noqueado fácilmente por el “Canelo”.

Clásico Aceptable

Del Clásico Mundial de Béisbol se podrán decir muchas cosas: qué si no van las grandes estrellas; qué si muchas selecciones están integradas por estadounidenses; qué si hay errores como el de Guadalajara; etc., pero que sus partidos sean malos, definitivamente no.

La edición 2017 de este certamen nos regaló buenos encuentros, ofensivos en su gran mayoría y con muchas carreras, por lo que resultó muy atractiva para el espectador.

Aparentemente, los ratings en televisión han sido buenos, por lo que la existencia de este torneo está asegurada por lo menos una edición más. Además, el hecho de que Estados Unidos haya sido el campeón también es benéfico, pues aumenta el interés de la fanaticada en esa nación. Es cierto que hay algunos detalles de organización que deben mejorar, pero estaremos todos de acuerdo en que el certamen beisbolero poco a poco empieza a entrar en el gusto de los fanáticos del “Rey de los Deportes”.

