Kate del Castillo sigue dando de que hablar. La polémica actriz reveló momentos oscuros que padeció con el exfutbolista Luis García, con quien estuvo casada año y medio, “pero se sintió como diez años”.

En un video que es parte de una campaña de concientización sobre los abusos contra las mujeres denominada Real Women Real Stories, la actriz aseguró que ahora es una persona totalmente diferente de lo que fue cuando se casó por vez primera.

“Lo que pasé en este matrimonio fue muy duro porque fue la primera vez que yo me enfrenté a la vida, yo sola, y no tenía las herramientas necesarias para enfrentarme a la vida en una circunstancia tan dolorosa y tan fuerte como es un matrimonio con violencia”, mencionó a Proceso.

También comentó que aunque pensaba que tenía un autoestima bastante buena, “este hombre me rompió, en muchas maneras”.

Recuerda palabras muy duras que le externó Luis, de quien, por cierto no dice su nombre: “Con mi trabajo (él) me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: ‘oh, por Dios, despertaste más fea que ayer’ y se reía”.

“Pasé varios años tratando de recuperar esa confianza en mí misma, recuperar especialmente el respeto por mí misma, tener algo de respeto por mí misma, y eso me tomó un largo tiempo, mucho tiempo, y creo que eso es lo que me enoja. No el ser una víctima, sino que alguien venga y pueda destruirte y romperte, sólo así”, finalizó