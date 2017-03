Alistan tala de 75 árboles

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pidió al Municipio entregar libre de afectaciones un tramo del bulevar Gómez +, o Salida Comanjilla, lo que representa la tala de 75 casuarinas o pinos australianos.



El titular de la SCT en Guanajuato, José Leoncio Pineda Godos, informó que dentro del proyecto del distribuidor vial está la ampliación del acceso a esa vialidad, debido que hay una bajada del distribuidor y una calle lateral.



El Municipio se comprometió a liberar terrenos, una parte es el estacionamiento de un pequeño centro comercial, y un tramo de la Ciudad Infantil del Parque Metropolitano.



“De no liberarse este terreno se quedará inconcluso el proyecto en ese tramo”, advirtió el funcionario federal.



Una de las razones por las que no se ha liberado es porque el Municipio se comprometió a transplantar o remover 75 árboles casuarinas.



Los troncos de los árboles que serán sacrificados están marcados con pintura roja.



El Municipio se deslindó de esta medida, el director de Gestión Ambiental, Ricardo de la Parra Barnard, aseguró que el permiso de impacto ambiental lo dio la Semanart por ser obra federal.



Aseguró desconocer el número de árboles que tendrán que ser talados.



“Ese proyecto (del distribuidor vial) y el estudio de impacto ambiental son federales y fue autorizado por la Semarnat. Las condicionantes y las medidas de mitigación las tendrá que vigilar y acatar la Semarnat en su caso con los que están haciendo la obra (Gobierno Federal).



“Definitivamente lo más prudente es que nos van a pedir una opinión a nosotros. Nosotros, como municipio no trasplantamos. El que tiene la obligación, la condicionante y un estudio de un impacto ambiental es la constructora. Si nos piden la opinión podemos sugerir dónde pueden ser reubicados”, explicó Ricardo de la Parra.



Sin embargo señaló que el trasplante sería difícil, por lo que es más probable que se lleve a cabo una tala.



“Tenemos que ver la condición en la que se encuentran. Son árboles grandes que datan de hace ya muchos años, es una especie difícil de trasplantar como es la casuarina, y más por la edad que tienen. Hay que diagnosticar perfectamente bien para no cometer errores”, subrayó el funcionario municipal.