Apresuran conclusiones de ejercicio de Gobierno

YAJAIRA GASCA Publicada el

Después de 12 horas después de haber concluido la última comparecencia de la glosa del Informe de Gobierno, los diputados locales se subieron a tribuna para hacer su análisis de los resultados presentados por el gobernador Miguel Márquez Márquez y su gabinete.



Los coordinadores de los grupos parlamentarios hicieron su análisis, aún cuando quedaron pendientes respuestas de los funcionarios de Gobierno.



Varios diputados aseguraron que no las recibieron, otros aseguraron que las recibieron pero no pudieron revisarlas. El acuerdo de presentar sus posturas al día siguiente del último ejercicio de la glosa fue aprobado por casi todos los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, excepto el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



El presidente de la junta, Éctor Jaime Ramírez Barba, no consideró apresurado que se haya hecho el análisis un día después de la última comparecencia del Eje Guanajuato Educado, presidida por el secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, que concluyó casi a las 9 de la noche del miércoles.



El legislador panista sostuvo que todas las preguntas pendientes fueron respondidas y se entregaron a los diputados alrededor de las 11 de la noche del mismo miércoles, sin embargo dos diputados de su partido aseguraron que no las revisaron.



La priísta Guadalupe Velázquez Díaz aseguro que no recibió respuestas y su compañera Arcelia González dijo que sólo recibió algunas.



El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Gerardo Silva Campos, señaló que recibió respuestas hasta ayer por la mañana y que no tuvo tiempo de revisarlas.



En tanto, la coordinadora de los diputados del PVEM, Beatriz Manrique Guevara también aseguró que se le entregaron algunas respuestas el miércoles por la noche y otras quedaron pendientes.





Piden autocrítica

Diputados del PRI, PRD y PVEM pidieron al Gobierno Estatal hacer un ejercicio de autocrítica y reconocer que es necesario trabajar en áreas como la brecha salarial, la pobreza y la inseguridad.



“¿Por qué decimos que no estamos del todo bien? Porque el crecimiento económico en nuestro estado está por arriba de la media nacional y la creación de nuevos empleos no se ha traducido en un desarrollo social; la brecha entre los que tienen todo y los que no tienen nada se mantiene como ha estado durante muchos años y hoy debemos reconocer que no se ha cumplido con todos los que viven en la pobreza porque no hemos podido incorporarlos al desarrollo y mejorar su nivel de vida”, dijo el diputado perredista Gerardo Silva Campos.



Beatriz Manrique Guevara y el coordinador del PRI, Rigoberto Paredes, coindicieron en que que la apuesta económica y de emprendeduría del Gobierno Estatal no ha generado equidad laboral; no obstante que más del 95% de los empleos son generados por la micro, pequeña y mediana empresa.