Difieren por encuestas

VANIA JARAMILLO | JUAN ANTONIO CASTRO Publicada el

La aprobación de 4 millones de pesos para contratar a 55 personas generó controversia y debate, ayer, en sesión de Ayuntamiento.

El objetivo de realizar las encuestas para la Dirección de Desarrollo Social y Humano no quedó claro a más de un edil, lo que despertó acusaciones hacia el Daniel Campos Lango, titular de la dependencia.

Durante la aprobación de la modificación al Presupuesto de Egresos, se incluyeron 4 millones 662 mil pesos para pagar el sueldo de 55 encuestadores por seis meses.

El regidor Sergio Contreras Guerrero (PVEM) se reservó ese punto y cuestionó: "¿Si no se tienen identificadas las necesidades, bajo qué directrices ha trabajado año y medio la Dirección de Desarrollo Social y Humano? Si la política de austeridad incluía control de plazas y reducción de contrataciones, ¿por qué permite este tipo de acciones contradictorias?".

El alcalde Héctor López Santillana intervino para aclarar para qué serán dichas encuestas.

"Estos encuestadores no vienen con la finalidad de levantar un diagnóstico, con ése ya se cuenta, esto obedece a reglas de operación. La Federación ha dejado establecido, a través de Sedesol, que hay que tener el padrón de beneficiarios para acreditar los apoyos", explicó el Presidente Municipal.

Contreras se extrañó, pues el martes, cuando el director presentó la necesidad a la Comisión de Hacienda, señaló objetivos diferentes.

"No tiene idea el director de lo que está haciendo, está malinformando a las comisiones en un tema tan delicado. Me preocupa, Alcalde, que tenga un director que no sabe lo que está pidiendo", arremetió el edil del Partido Verde.

El síndico Carlos Medina Plascencia incluso lamentó que los directores "expongan" al Alcalde, como ayer en sesión de Ayuntamiento.

"La explicación que he escuchado en este momento, me hubiera gustado escuchar el martes, porque en la Comisión de Hacienda la información no es ni en asomo lo que nos acaba de decir, y no se vale que a usted lo sigan exponiendo, cuando tenemos funcionarios que deberían cumplir cabalmente y manejarlo políticamente correcto", señaló el síndico panista.

Pese al debate, el recurso quedó aprobado, pero será analizada la distribución del mismo.

Admite Daniel Campos omisión

El director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, admitió omisión, al no exponer completos los motivos de la contratación de 55 encuestadores para su dependencia.

"No es una necedad solamente de Impulso (programa estatal de Desarrollo Social), son lineamientos federales. Además, ya el Consejo Ciudadano de Contraloría Social también nos está pidiendo evidenciar un padrón de quiénes están recibiendo apoyos y no estar duplicando a gente.

"No entendieron mal, más bien faltó complementar el tema del lineamiento federal, no es un error", defendió el funcionario.

Campos Lango detalló que "la diferencia entre lo que hace Inegi o Coneval y lo que pretendemos hacer con este cuestionario, es que vamos a georeferenciar la necesidad; ellos te dan estadísticas, te dicen que en León hay 600 mil leoneses en pobreza, pero no te dicen ni cuáles son, ni dónde están ni qué pobreza tienen".

Afirmó que la gente a contratar no tendrá filiación partidista y se espera que para septiembre la información esté completa; por ahora, el avance es del 40%.