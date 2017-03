Propone Alcalde candados a descuentos en multas

VANIA JARAMILLO Publicada el

El presidente municipal Héctor López Santillana propuso candados para evitar descuentos en multas y que éstos ya no sean dados por funcionarios públicos.

"Me parece urgente y necesario ponerle un alto. Al permitir la reconsideración de infracciones por parte de los titulares de las Secretarías Particular y del Ayuntamiento, así como de la Tesorería, pareciera que se genera un trato diferenciado a la ciudadanía: por el hecho de que sólo quien acude ante cualquiera de los tres funcionarios que he mencionado, puede acceder a ese beneficio", presentó ayer en su iniciativa, durante sesión de Ayuntamiento.

La semana pasada, periódico am dio a conocer que la administración pasada perdonó 29 millones de pesos en multas, práctica que continúa en el gobierno actual, pues está permitido dar descuentos.

Hasta ahora, el Secretario de Ayuntamiento, el Secretario Particular y el Tesorero Municipal tienen la facultad de dar algún tipo de descuento.

El Alcalde propuso: "Se conserve el beneficio económico por pronto pago, mismo que cualquier ciudadano puede obtener al acercarse a las cajas de la Tesorería, dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento de la infracción; cuyos descuentos van desde el 10 hasta el 35%, dependiendo de los plazos en los que se cubran los costos y el concepto de las multas", mencionó.

La iniciativa propone que el descuento no podrá ser obtenido si no se respetan los límites de velocidad, conducir bajo los influjos del alcohol o estupefacientes, contaminar con los vehículos, agredir a las autoridades e invadir el carril de las orugas.

Tampoco habría descuento a las personas que incurran más de una vez en la misma falta en un periodo menor a seis meses a partir de la primera infracción.

La propuesta pasará a análisis a la Comisión de Gobierno y Seguridad y evaluar su aprobación.