Vinculan con expertos a futuros criminólogos

ARELI BARRERA Publicada el

En la décima edición del Simposium Mundial de Criminología y Criminalística, en tres días expertos en estas materias impartirán conferencias dirigidas principalmente a estudiantes.



Organizado por la Universidad Humani Mundial, participan más de 30 instituciones de educación superior del País y 970 estudiantes.



Los más de 40 ponentes provienen, además de México, de Chile, España, Colombia, Uruguay, India, Israel, Estados Unidos, Argentina y Cuba.



Este año el simposium, que ayer arrancó, se lleva a cabo con la temática ‘La criminología en los albores de un nuevo orden mundial, crisis mundial, aislacionismo y crimen organizado’.



La rectora de la universidad anfitriona, Rocío Naveja Oliva, destacó que Humani Mundial fue la primera en impartir la licenciatura en Criminología en Guanajuato.



“En la búsqueda de lo mejor nos llevó a convocar hace 10 años al primer simposium con el único objetivo de vincular a los futuros criminólogos con los expertos a nivel nacional e internacional que año con año nos visitan y hacen vivencias directas con nuestros alumnos a través de ponencias que hacemos cada año”, resaltó.



Dijo que la situación actual del mundo exige derribar muros, eliminar prejuicios y sumar voluntades para lograr la erradicación de conductas antisociales.



“Lo que en estos tres días veremos serán temas que los futuros criminólogos y criminalistas ya en acción deberán implementar en su diario andar”, concluyó.

Urge a prevenir conductas delictivas

En su participación en el Simposium de Criminología y Criminalística, el maestro Ernesto López Portillo urgió a que se trabaje en políticas integrales que tengan en cuenta los factores de riesgo para hacer una prevención efectiva.



“La inseguridad se construye por distintos factores, no es una cosa; por ejemplo, la pobreza por sí misma no genera inseguridad, es un conjunto de factores”, puntualizó en su conferencia ‘Reforma policial en democracia: reconciliación policial y ciudadanos’.



Explicó que un conjunto de factores pueden ocasionar que una persona cometa delitos.



“Guanajuato tiene que trabajar como todo el país en políticas integrales, donde se observen todos los factores de riesgo que pasan por familia, educación, por cantidad de violencia que se encuentra en las comunidades, todo tipo de conductas que en los distintos ambientes generan oportunidades para el delito”.



Dijo que no sólo es importante invertir en equipamiento de policías, o aumentar las penas para delitos.



“Lo que hoy se sabe y creo que Guanajuato también lo está intentando, es que tienes que conjugar medidas de prevención principalmente sociales y comunitarias y, por otro lado, medidas de control, que son las que entran a reaccionar una vez que se han cometido graves delitos”.



El maestro aseveró que el equilibrio entre prevención y control genera comunidades seguras y no violentas, pero para esto se debe contar con un diágnostico.



“Los diágnosticos tienen que ser continuos, locales y con evidencia empírica, para que tomes decisiones adecuadas de seguridad no por ciudad, no por municipio, por colonia, hasta por barrio. Se empieza por un buen diágnostico para tomar buenas decisiones”.

Espera resultados de operativos

El secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, aseguró que el operativo extraordinario que se lleva a cabo en León y San Francisco del Rincón para evitar homicidios da resultados, pero a fin de mes se conocerá si fueron suficientes.



Aseguró que se han decomisado más de 40 mil dosis de droga de diferente tipo, se detuvieron a 70 personas y más de 40 armas de fuego fueron aseguradas.



De estas acciones, dijo el Secretario, el 80% se logró gracias a denuncias ciudadanas anónimas al teléfono 089.



“Estamos esperado que termine el mes para poder hacer un corte, para hacer un comparativo en el número de incidencia e índice de homicidios dolosos, para en todo caso ver hasta cuándo continuamos con el operativo y si hay necesidad de reforzarlo”, declaró.



Cabeza de Vaca agregó que, como lo indicó el gobernador Miguel Márquez, el operativo permanecerá hasta que se llegue a condiciones de normalidad.



“Seguimos con el mismo número de elementos, pero también con la presencia de autoridades federales, ha habido también resultados por parte del Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría de Justicia del Estado, la propia PGR. Nosotros seguiremos en operación, pero no lo hacemos en un operativo exclusivamente de presencia, tiene que ver con inteligencia, análisis, seguimiento, nos basamos mucho en la denuncia ciudadana”, informó.



El Secretario defendió los resultados que presentó en la glosa del V informe de Gobierno.



“El ejercicio de la glosa ya se dio, se hizo conforme a las reglas de los propios diputados y diputadas, el ejercicio fue público, se transmitió públicamente, creo que se manejaron con puntualidad los datos. Entiendo que pueda haber algunas dudas, alguna necesidad de profundizar en información”, subrayó.

Propone involucrar a la sociedad

El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, manifestó que el Gobierno no es el único responsable de la inseguridad.



“Es muy importante que tengamos una visión como sociedad y Gobierno y no solamente atribuir las culpas al Gobierno. Yo creo que lo que corresponde es que acudamos cada vez más a esquemas de prevención”, declaró.



Señaló que el problema de inseguridad está generalizado en el país, y que en la medida en que se tomen en cuenta las particularidades de cada entidad, habrá mejores posiblidades de hacer frente a esta situación.



Destacó que es importante generar también una cultura de legalidad desde distintos ámbitos sociales.



“Es un tema que lo debemos atender de manera integral y sistémica, en la medida en que nosotros veamos el problema de inseguridad solamente como reacción, creo que no nos va a llevar a nada. Necesitamos visualizar más posibilidades estratégicas en materia de prevención, donde estemos involucradas todas las partes, escuela, familia, ciudadanía, empresas, medios de comunicación, todos los medios de control social formal e informal”, puntualizó.



Guerrero Agripino aseguró que en la UG se hace énfasis en que los programas educativos posibiliten la interacción del estudiante con un contexto más allá desde su campo disciplinar.



“Quien estudie Derecho, por ejemplo, el programa educativo debe facilitar una serie de alternativas para que no sólo perciba el Derecho y tenga su área curricular en el ámbito jurídico, sino que el estudiante tenga también una perspectiva con otras disciplinas que le permitan visualizar más el problema social más en conjunto”, explicó.



Respecto al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, opinó que se debe analizar a detalle porque es un sistema reciente y representa un estado de transición.



“Creo que conviene y es muy importante que tomemos conciencia y más que ubicar quién es el culpable de eso, visualizar áreas de oportunidad para ver dónde podemos capacitar más, dónde podemos establecer buenas prácticas, cuáles son los criterios no sólo de aplicación, sino de interpretación de la Constitución, los Códigos Penales y Procesales Penales, es todo un sistema en el cual tenemos que estar esforzándonos todavía; esto apenas empieza desde mi punto de vista, falta mucho camino por recorrer”, concluyó.