Insiste Márquez en cárcel por portación de armas

Publicada el

"No, pues ellos, ellos son de escritorio, ellos son de puro librito, que le entren a la chamba, acá abajo, para que vean; no, es muy bonito dar una plática; no, acá los trancazos en el día a día", dijo el gobernador Miguel Márquez Márquez, sobre la declaración de José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en relación a que la reforma del artículo 19 no era una solución contra la delincuencia.

Miguel Márquez ha promovido, mediante la Conago, que se reforme el artículo 19 para que portadores de armas de uso exclusivo del ejército, vendedores de droga y otros delincuentes enfrenten su proceso en prisión preventiva, sin embargo, dicha solución fue vista por De la Garza Marroquín como un engaño que "se vende muy bien políticamente".

El Gobernador comentó que la gente está cansada de la impunidad y que la inseguridad es consecuencia de la misma.

"Entran por una puerta y salen por la otra, el juez de control inmediatamente los deja ir. No es un tema de que no se detengan, el problema es que los dejan salir, y la bronca de fondo es que la ley establece precisamente que tenga esa posibilidad de enfrentar esos procesos en libertad", aseguró el Mandatario.

En sus declaraciones, el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, argumentó que el problema de fondo es que existe en México 98% de impunidad y que sólo se captura al 2% de los delincuentes, además de que 96% de los delitos no son denunciados, además de que los delitos realmente castigados son relacionados con robo; por ello, 60% de los encarcelados lo están por un delito de esa índole, generalmente menor a mil pesos robados.

Sin embargo, el Gobernador comentó que sin la reforma "está en chino", ya que la gente termina diciendo, "pues no entendemos, es el delincuente, es el que me roba, es el que traía la pistola y está en la calle, ¿cómo es eso?".

Explicó que una de las reformas necesarias y ya aplicadas es el endurecimiento de penas en reincidencia y habitualidad, que pese a tener sólo 10 casos concluidos en Guanajuato por reincidencia y uno por habitualidad, comentó que paulatinamente generará mayores resultados conforme los casos vayan concluyendo.

"Aquel que no está haciendo un bien a la sociedad, lo contrario, aprovechándose de estas lagunas, de estos espacios legales, genera intranquilidad, genera inseguridad, no tienen por qué andar en la calle, tiene que estar adentro, tiene que estar enfrentando sus procesos bajo privación de la libertad".