Conocía Javier Corral amenazas contra periodista asesinada

A. FONSECA HERNÁNDEZ Publicada el

Ángel Zubía, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, dijo que el asesinato de Miroslava Breach no es el primer caso que se da en la entidad y que los responsables de estos crímenes quedan impunes.



"Hay más de una veintena de homicidios en la última década; el denominador común es que no hay resultados, no hay detenidos, quedan impunes," lamentó.



La periodista asesinada ayer jueves Chihuahua daba cobertura a temas del crimen organizado, así como a desarrollo y conflictos sociales.



En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zubía comentó que hace 10 días se reunió con ella, pero no le advirtió ninguna situación de amenaza.



El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sabía que Miroslava Breach, había recibido amenazas, como se lo comunicaron familiares de la periodista, dijo Zubía.



"No se advertía alguna situación, como sí lo advirtió ayer el gobernador, él sabe que había amenazas; lo supo por la familia, pero yo en aquel entonces yo la vi en su ánimo común, ella era recia y no advertí una amenaza o una preocupación evidente".



Ángel Zubía se refirió a Breach como una mujer prudente, inteligente y recia; "traía una dinámica de buscar información hasta donde la prudencia lo permitiera (...) No puedo decir que en algún momento se escondiera".



Destacó que es complicado el panorama para ejercer el periodismo en Chihuahua y destacó que la relación entre el gobierno y los medios se ha vuelto difícil.



“El gobernador desde que asumió el poder dijo que iba a implementar una buena relación con los medios, sin embargo, el asunto se ha vuelto difícil”, señaló.



“En el caso de Ciudad Juárez hubo una determinación de comunicación social para que pudieran dar ruedas de prensa el área de comunicación, pero ninguno de los secretarios, ninguno de los directores, eso dificulta la tarea de los periodistas".