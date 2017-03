Critican diputados panistas el nuevo modelo educativo

EL UNIVERSAL Publicada el

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aseguró que el nuevo modelo educativo que presentó el gobierno federal, no tiene nada de novedoso, incluso acusaron que se tomaron ideas y planteamientos ya muy utilizados e hicieron un reacomodo para su lanzamiento.



Joaquín Díaz Mena, Presidente del Consejo de Política Educativa del PAN en San Lázaro, aseguró que el titular de Educación Pública, Aurelio Nuño no pudo reconocer que ya no estará la actual administración en su implementación, ni evaluará sus resultados.



“El secretario afirma que las administraciones de Fox y Calderón fueron un fracaso en lo que se refiere a política educativa y cita como referencia los resultados de la prueba PISA, lo cual no deja de ser aventurado dadas las puntuaciones obtenidas en 2015, cuando ocupamos el último lugar en la lista de países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).



“Vale la pena pedirle al secretario que, antes de emitir ese tipo de juicios, reflexione en que prácticamente en todos los puntos que se mencionan en su ‘nuevo’ modelo educativo, las administraciones a que hace referencia trabajaron con seriedad y tienen resultados que pueden y deben someterse a una evaluación”, insistió.



Al respecto, el diputado Juan Carlos Ruíz García expresó que el modelo educativo que anunció el Secretario Aurelio Nuño entra en vigor hasta el ciclo 2018-2019, curiosamente empezará prácticamente el mismo día que esta administración dejará el poder”.



Opinó que durante el gobierno de Felipe Calderón se hicieron importantes avances en materia educativa, pues se incorporó el idioma inglés como segunda lengua en más de 26 mil escuelas de todo el país (5 mil 731 preescolares, 15 mil 273 primarias y 5 mil 2 secundarias, en beneficio de más de 7 millones de alumnos.



En el caso del “nuevo” modelo, solo pueden estudiarse sus nada novedosos planteamientos, ya que la responsabilidad de implementarlo no corresponderá a quienes hoy lo están presentando.



Me parece por lo menos sorprendente, que el secretario Nuño se atreva a calificar de fracaso el complejo conjunto de políticas y acciones con los que se comprometieron las dos administraciones anteriores, sobre todo porque el “proyecto estrella” de la actual, será entregado a la siguiente sin haber pasado la prueba que define como exitoso o fracasado cualquier proyecto de reforma social: el de haberse convertido realmente en acciones que beneficien a las personas, en este caso, a nuestros niños y jóvenes”.



Por su parte, la diputada Rocío Matesanz, Secretaria de la Comisión y vicecoordinadora de Enlace Ciudadano del PAN, indicó que se necesita dotar de herramientas tecnológicas a las escuelas y capacitar a quienes las utilizarán y enseñarán a los niños a operarlas.



“Los dos programas diseñados para la digitalización de las escuelas fueron un fracaso, al grado de que uno ya desapareció y al otro le quitaron el 85 por ciento de los recursos”, sostuvo.