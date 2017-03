Delinquió Ochoa Reza, asegura ‘Bronco’

AGENCIA REFORMA | Daniel Reyes y Ángel Charles. Monterrey Publicada el

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, calificó ayer de delincuente al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa.

El priísta admitió disponer de concesiones para taxis en la entidad, aunque aseguró que las compró a particulares.

Rodríguez, “El Bronco”, informó que revisarán el tema para la eventual cancelación de esas concesiones, y llamó a Ochoa a regresarlas de forma voluntaria, pues la comercialización de concesiones es ilegal, y quien lo hace, dijo, comete un delito.

“Ninguna concesión puede ser adquirida. Las concesiones son propiedad del estado y las pone a disposición de un particular, pero ese particular no puede vender, ni transmitir, ni trasladar esa concesión.

“El que compra y el que vende están cometiendo un ilícito”, señaló en entrevista.

El Gobernador respondió a una carta del dirigente priista, quien, tras publicarse que --según la Agencia Estatal del Transporte-- tiene 18 concesiones de taxi en Nuevo León, argumentó que no las obtuvo del anterior Gobierno, de extracción priista, sino que las compró a particulares.

“Mal hecho. Es un delincuente. Punto. No tenía por qué haber hecho eso, el que haga eso está delinquiendo, es un delito”, agregó Rodríguez.

Aunque en la publicación no se establece que se trate de una operación ilegal, el equipo de comunicación del priista afirmó que las compró a particulares.

“Los taxis fueron comprados a particulares, y nunca a través de concesiones otorgadas por el Gobierno estatal.

“Ello (está) dentro del marco de la ley y cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes. No he recibido, ni recibiré concesión de transporte de Gobierno alguno”, señaló el equipo de Ochoa en una tarjeta informativa.

El dirigente tricolor agregó en su respuesta que sus actividades empresariales son públicas y legales.

“Mis actividades empresariales son públicas, legales, entre particulares, sin multas y pagan todos los impuestos.

“Exijo que se respete la libertad empresarial entre particulares en Nuevo León, sin amagos de funcionarios públicos irresponsables. En Nuevo León es hora de que se pongan a jalar a favor de las empresas”, indicó.

Descartó que las concesiones que opera en la entidad hayan sido entregadas de forma irregular.

“No he recibido, ni recibiré concesión de transporte de gobierno alguno, ni de Jaime Rodríguez el Bronco, ni de Rodrigo Medina, ni de ningún otro”, apuntó.

En su declaración patrimonial presentada el 15 de julio de 2016, como parte de la iniciativa 3de3, Ochoa informó tener en diversos estados 50 vehículos que compró al contado en diferentes momentos.

Por ellos habría gastado cerca de 4.5 millones de pesos y formarían parte de una flotilla que opera en la Ciudad de México, Puebla y Monterrey.