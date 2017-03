Aún laboran escoltas que fueron despedidos

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El pasado 9 de marzo se determinó dar de baja a los dos elementos que fueron escoltas del secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda por haber chocado la camioneta oficial, pero aún siguen trabajando.



De acuerdo con al oficial Mayor, Wendy Muñiz, la relación laboral entre los dos ex escoltas José Eduardo Hernández Martínez y Rafael de Jesús González Ramírez termina hasta que ella los liquida, y esto no ha pasado porque el proceso aún no termina.



“Este es un proceso un tanto largo, en la Comisión de Honor y Justicia se hacen las revisiones y se toma la determinación, después se emite una acta de la sesión y ahí se dan las instrucciones de lo que procede.



“Este proceso se pasa al área interna de Policía, Policía hace lo necesario, les avisa, les informa pero a la par tenemos que respetar todos los derechos laborales de los trabajadores”, explicó.



Además, los elementos pueden poner un recurso de inconformidad y eso alarga más el proceso, aunque desconoce si alguno de los elementos interpuso un recurso, pues a ella se le informa hasta que la Policía Municipal entrega el expediente final para, entonces, ella darles su liquidación.



Cabe recordar que fue el pasado 19 de febrero, cuando la camioneta asignada al secretario del Ayuntamiento chocó contra el muro de contención en el puente elevado de Irrigación, momento en el que se dijo iban los escoltas conduciendo fuera de alguna actividad laboral, por lo cual se determinó darlos de baja.