Colocan bardas ilegalmente

FRANCISCO MANCERA Publicada el

La colocación de bardas de forma ilegal en las calles de la colonia Galaxias del Parque provocó que unidades de rescate tardaran en arribar a la explosión de la pipa cargada de combustible, así acusaron vecinos de la zona.



Minutos después de que un contenedor más de 30 mil litros de combustible explotara en la calle El Arenal de la colonia Galaxias del Parque, unidades de Protección Civil y Bomberos buscaban llegar al lugar del siniestro por las calles aledañas como la calle Constelaciones o la de Cefeo.



Mientras que vecinos corrían del lugar o huían en sus vehículos podían ver como los camiones de Bomberos y de PC no podían entrar ya que, derivado de la delincuencia que se ha vuelto común en el lugar, vecinos decidieron colocar bardas de forma ilegal, así como piedras en la calle de Constelaciones.



“Aquí no ponen rejas, aquí ya pusieron bardas para que los rateros no se pasen a la calle, pero aquí en Cefeo los robos siguen en toda la calle”, informó un vecino de lugar.



La barda que impide el acceso a la calle de Cefeo se encuentra en la esquina con la calle Constelaciones y tiene una altura mayor de dos metros e incluso se encuentra adornada con plantas y pintada de rojo.



El jueves por la tarde, una vecina increpó al presidente municipal, Ramón Lemus, para exigirle que se analice este tema a lo cual el Alcalde se limitó a decirle que ese tema “no era parte de la contingencia”.



“Gracias a Dios la explosión no causó pérdidas humanas pero una explosión más grande o una contingencia peor, que Dios no lo quiera, para donde le corremos nos estamos quedando encerrados”, expresó la vecina.



Otra barda, de menor tamaño, se encuentra construida en el Andador Cefeo y vecinos aseguraron que en la calle de Constelaciones ya se planea la construcción de otra.



Personal de Desarrollo Social realizó un recorrido por la zona y se comprometió a analizar el caso y turnarlo a la dependencia de Desarrollo Urbano.