Galaxias del Parque autorizado bajo la ley

El Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico que se tiene actualmente, hace un análisis de riesgo para autorizar un fraccionamiento, sin embargo, Galaxias del Parque fue autorizado en su momento por otro reglamento con todas las de la ley.



Así lo informó el director de Desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega toda vez que, hace dos días un contenedor que transportaba cerca de 30 mil litros de combustible se desprendió del tractocamión que la jalaba, en la autopista Salamanca-Celaya y se incendió causando daños a diez casas habitación y cuatro vehículos, en Galaxias del Parque.



En palabras del funcionario municipal, con el Plan de Ordenamiento Territorial, que entró en vigor en el 2015, se deja una mayor zona de resguardo, se realizan estudios de Impacto Ambiental y análisis de riesgo para poder aprobar la construcción de un fraccionamiento en una zona de riesgo, como lo es Galaxias del Parque que está a 15 metros, aproximadamente, de la autopista.



“Yo para autorizar un fraccionamiento hoy en día, tiene que tener un dictamen de congruencia que lo da el IMIPE (Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística) e IMPIPE le marca las restricciones”.



“No hay un estándar, no es lo mismo en una vía de ferrocarril, en una vialidad primaria que en una autopista o una carretera estatal o una federal”, comentó.



Sin embargo, la autorización del fraccionamiento Galaxias del Parque se dio en el 2005, cuando el Plan de Ordenamiento Territorial y Ley de Fraccionamientos le permitió desarrollarse en el lugar donde se encuentra ahora, cerca de la autopista Salamanca-Celaya.



“El que autorizó en su momento lo autorizó conforme a una ley”.



“Ya no está vigente, hoy en día tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico, ya maneja diferentes situaciones, la normatividad se va actualizando, se hacen revisiones cada 5 años y esto es muy dinámico a cómo se comporta la ciudad se va cambiando”, mencionó Báez Vega.



Aun así comentó que en otras zonas también hay zonas de riesgo “y no nada más porque ellos compraron ahí (Galaxias del Parque), en otro lado puede haber un porcentaje de riesgo. En una ciudad donde vivimos aglomerados, vivimos cerca los unos de otros, ya genera situaciones de riesgo, esto fue un accidente”, finalizó.