Suman 6 ‘pipazos’ en 3 años

VANESSA RIVERA Publicada el

Al menos seis accidentes de transportes que cargaban materiales peligrosos han ocurrido en los últimos tres años en carreteras del estado de Guanajuato.



Tan sólo tres de esos accidentes ocurrieron apenas el año pasado, en los que se derramó amonio, hipoclorito de sodio y hasta ácido sulfúrico; y destaca que uno de ellos ocurrió hace menos de un año a la misma altura del incendio del jueves: en Galaxias del Parque.



El 30 de julio de 2014, una fuga de gas en una pipa que se volcó en Apaseo el Alto, ocasionó el cierre de la carretera Panamericana por más de cuatro horas.



El incidente se reportó sobre la carretera federal 45, tramo Apaseo el Alto - Querétaro kilómetro 25, a la altura del libramiento a la ciudad de Jerécuaro. El saldo fue de un lesionado -el chofer que resultó sólo con golpes- y una larga fila de autos, que se extendió por más de 8 kilómetros.



La mañana del 3 de diciembre de 2015, estallaron dos contenedores de gas LP al volcar la pipa que los transportaba, sobre la carretera Dolores-San Felipe, a la altura de la comunidad del Aposento.



Al parecer, al conductor de la unidad le ganó el peso de los contenedores, que al volcarse provocaron la fuga del combustible. En esa ocasión, la carretera se cerró en ambas direcciones y no se reportaron lesionados.



El 9 de marzo de 2016, una pipa con ácido sulfúrico ocasionó que la carretera libre Querétaro-Celaya fuera cerrada a la circulación por nueve horas. No hubo lesionados.



Los cuerpos de emergencias de los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, en coordinación con Protección Civil del Estado, trabajaron en el lugar, ya que el tanque se rompió por lo que hubo derrame del ácido.



Sólo 17 días después de ese accidente, el 26 de marzo de 2016, una pipa cargada con 11 mil litros de nitrato de amonio, se volcó sobre la carretera León-Salamanca. Al parecer el chofer de la unidad se quedó dormido, volcó la unidad y se derramó el químico.



Cuerpos de emergencia debieron cubrirlo con arena, ya que el nitrato de amonio es peligroso y reacciona en combinación con el aceite.



Había antecedente



Finalmente, casi un mes después, la madrugada del jueves 28 de abril, una pipa cargada con hipoclorito de sodio volcó y derramó el químico, en la autopista Salamanca-Querétaro a la altura del kilómetro 47, cerca de la colonia Galaxias del Parque.



En esa ocasión, ningún colono fue evacuado pues no hubo riesgo para la población.



La sustancia que se derramó es conocida también como “lejía”, la cual se utiliza como desinfectante y en la elaboración de blanqueadores.