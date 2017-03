Impuesto predial baja recaudación

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

En mi artículo de la semana pasada, hice mención aparte de los impuestos que pretenden establecer a todo el mundo los Estados Unidos y que tendrán que adoptar la mayoría de los países del orbe para adecuarse a dicha legislación, mencioné que un impuesto muy poco aprovechado por los municipios o estados, en referencia principalmente al distrito federal que ahora ya se llama la ciudad de México, es el impuesto predial. De acuerdo a lo mencionado por Aristóteles Núñez, ex funcionario de hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, se recauda nacionalmente el 0.20% del PIB y de acuerdo con David Colmenares del que tomo las principales ideas para esta colaboración se recauda el 0. 25 del PIB, que de cualquier manera resulta muy bajo. Sobre todo, si se compara con lo que recaudan diferentes países de la OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económico) a la que pertenece México o si se compara con otros socios comerciales como los propios Estados Unidos. Un ejemplo de lo que se recauda mundialmente es el siguiente: mientras que, en América Latina, el impuesto predial representa 1.7%, del PIB de todos los países de esa zona, en la OCDE 2.2%, en Estados Unidos 3.2% y en Inglaterra 4.4% lo que no deja de ser preocupante por, la baja recaudación en México. Es importante hacer notar la gran dependencia de los municipios de las participaciones federales y estatales que representan más del 90% de los ingresos que puede disponer un municipio. Muchas veces las obras o servicios en que son invertidas, están alejadas de las necesidades de los ciudadanos, pues están ya etiquetados y no pueden ser desviados. Una de las causas de la baja recaudación, es la falta de incentivos fiscales vía participaciones que tienen principalmente las entidades federativas o sea los estados, que no motivan a los municipios a incrementar la recaudación al respecto. Otra de las causas, es que muchos presidentes municipales consideran que tiene un costo político el recaudar más, lo que les permitiría en ese caso, hacer más obras en forma directa y cercanas a la gente, lo que hacen los municipios que más recaudan. Sería otra de las causas, la poca preparación política de los alcaldes, que no se deciden a actualizar su propio catastro. Una razón más, es la falta de recursos económicos de la mayoría de los municipios, ya que es muy costoso actualizar la base de datos o el registro catastral que ampara las diferentes propiedades de los particulares. Hay que tomar en cuenta que un solo estado, que es el de Oaxaca tiene 570 municipios que representan la cuarta parte del total de los municipios del país, de los cuales cerca de 400 se rigen por usos y costumbres, por lo tanto, no recaudan precisamente el impuesto predial. Si se toma en cuenta a la ciudad de México que es propiamente el único estado que cobra directamente el impuesto predial, esto debido a que sólo tiene delegaciones y no municipios, recauda dicha ciudad, una tercera parte nacionalmente del impuesto predial, por lo que si restamos dicha recaudación sólo se tiene un ingreso del resto de los municipios del 0.16% del PIB. Asimismo, solamente 100 municipios son los más grandes del país y la mayoría de los municipios son pequeños. En donde menos se recauda es en la parte sur del país, tal vez por falta de incentivos o de cultura política o por lo pulverizado que están los municipios. Es de tomarse en cuenta que la manera en que los estados pagan a los municipios las participaciones, a través de la llamada fórmula del fondo de fomento municipal que originalmente le llega al estado y que este lo distribuye en base a fórmulas y porcentajes que sólo un experto puede entender. Anteriormente en la Federación hace aproximadamente 9 años, existía un incentivo fiscal para el cobro del impuesto predial, el que dejó de tener vigencia. Solamente son los estados los que sí toman en cuenta dentro de las fórmulas de participación, el impuesto predial. Si comparamos lo que se recauda en nuestro país respecto a otros países como son Chile, Brasil o Argentina, nos encontramos muy atrás de los mismos. La ventaja del impuesto predial, es que más paga el que vale más su propiedad, es decir el que más tiene, lo que protege al ciudadano de bajos ingresos. Como ejemplo de la evolución de este impuesto, podemos decir que el municipio de Celaya empezó a cobrar en forma directa su impuesto predial a partir de la administración que me tocó encabezar y gracias a las presiones sobre el gobierno estatal que establecimos en aquél entonces. Es por lo tanto el impuesto predial, algo en el que hay que trabajar mucho como país, sin referirme en forma especial a los municipios más grandes que de una forma u otra ya lo cobran.