¡Nuevamente saludos clásicos! ¿Qué es lo clásico? ¿Cómo puede uno distinguirlo? ¿En dónde se encuentra? Respondo en ese orden. ¿Qué es? Todo lo que al nacer se vuelve viejo, y siendo viejo sigue siendo nuevo. Aplicando la regla. En todos los campos del saber y sobre todo en las bellas artes. Regresando a la recomendación del libro. ¿Cómo le hicieron para resumir un libro de 1036 páginas en un libro infantil de 94? El personaje que hizo famosísimo el autor de esta obra de nombre Víctor Hugo es Juan Valjean. Víctor Hugo es uno de los más grandes escritores que jamás hayan pisado la Tierra. Los Miserables es su obra más importante y más famosa, se tardó muchos años en escribirla, treinta y cuatro para ser precisos, principalmente porque es una obra muy larga, en la que suceden muchas cosas, que reflejan una época que sí existió en Francia, y representaba la vida de muchas de las personas que desgraciadamente sufrieron la Revolución Francesa, muchos de ellos murieron por defender sus ideas. Toda la historia sucede antes, durante y después de la Revolución Francesa, y fue una época difícil para todos los hombres y mujeres de Francia, porque vivían bajo la opresión de un emperador tirano, la gente tenía hambre, no había trabajo, todo estaba mal organizado, era un desastre, los poderosos se aprovechaban de ellos hasta que un buen día se organizaron y se levantaron en armas para luchar contra la injusticia en que vivían. Date el gusto de leer, aunque sea, en resumen, esta maravillosa historia donde encontrarás más de 600 personajes y en la que Juan estará batallando toda su vida, y tratando de practicar estos cuatro valores: la honestidad, la libertad, la justicia y el honor, los cuales los encontraremos a lo largo del libro. ¿Qué más encontraremos en este libro? Literatura, Historia, Filosofía, Psicología y personajes inolvidables. Además de muchas anécdotas que le van dando su estructura a la novela. Leamos alguna pequeña anécdota. “En 1817, ya lejos de las historias de esa vieja ciudad, ahora estamos en París, y junto con sus hermosos jardines y flores, encontramos a cuatro hermosas jovencitas. La más joven de ella se llamaba Fantina, y estaba muy enamorada de Tholomyes, un muchacho rico y desobligado que se aburrió de ella al poco tiempo y la dejó abandonada, sin saber que Fantina estaba esperando un hijo fruto de su amor. Pasaron tres años y Fantina se había quedado sola, sin su amor, sin sus amigas y con la pequeña creciendo día a día. Fantina no sabía qué hacer para mantenerla y desesperada se inscribió en una fábrica para trabajar como obrera en su pueblo natal. Cuando la aceptaron, se dio cuenta que no la dejarían trabajar si tenía una hija sin padre, por lo que entró a una posada que atendían dos viejos horribles, y con mucha pena les pidió que cuidaran de la pequeña mientras ella trabajaba en la fábrica y que ya vería la forma para volver a reunirse con su pequeña. La pareja Thenardier aceptó cuidar a la niña a cambio de una buena cantidad de dinero, y así, Fantina pasó la noche al lado de su pequeña y por la mañana se despidió sin saber el terrible destino que tendrían. Poco tiempo antes de que Fantina dejara a su niña, Juan Valjean llegó al pueblo natal de Fantina. Valjean volvía resignado a enfrentarse a lo que el terrible papel amarillo le depararía, o sea rechazo y tristezas, sin embargo, sucedió que mientras llegaba al pueblo, encontró una casa en llamas y sin dudarlo se introdujo ahí para salvar a quien estuviera dentro. Juan Valjean salvó a los hijos del capitán de guardia, pues era su casa la que se quemaba, y gracias a eso, no se le pidió su pasaporte amarillo y cuando preguntaron su nombre, se lo cambio por el tío Magdalena. Gracias a eso, consiguió un trabajo en una fábrica donde produjo una resina para abaratar el proceso de la fábrica y así, generar más dinero y en poco tiempo se volvió un hombre rico y respetado por la comunidad”. Nos leeremos hasta la próxima.

FICHA TÉCNICA:



Título: Los Miserables



Autor: Víctor Hugo



Editorial: Época



Precio: $34.00



Capturista: Aidee Altamirano.