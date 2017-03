RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | (Y DOS POSDATAS) Publicada el

Existe un México que está pleno de injusticias. Empezando por el salario mínimo, que no alcanza a comprar ni una cuarta parte de la canasta básica y es de los más bajos del mundo. El Servicio Social es sumamente deficiente, con pésima atención médica y falta constante de medicinas y que todavía va a ser más injusto este servicio, porque los quieren juntar a todos, el IMSS, el ISSSTE, etc. Y crear un seguro universal sin atención a enfermedades crónico degenerativas, ni servicio de operaciones quirúrgicas.

El México injusto está lleno de incongruencias que incitan a la población a rebelarse de las autoridades corruptas que tiene. Por ejemplo, México es un país petrolero y la gasolina es cara. Lo lógico sería que si el petróleo es nuestro, el pueblo gozara de este beneficio con una gasolina barata. Tenemos muchas presas hidráulicas que generan abundante electricidad y la electricidad es cara. Igualmente en el gas, nuestro subsuelo es rico en mantos de este elemento y el gas es caro. Tenemos abundantes riquezas naturales de todo tipo y un pueblo pobre al lado de ellas. En las zonas en las que abundan frutas que se dan en forma natural prácticamente sin atención humana, son de las zonas más pobres. Ahí están los estados de Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, ricos en vegetación, con abundantes ríos llenos de peces, de frutas tropicales, etc., y son de los estados más pobres de la República mexicana y esto se debe a la falta de educación de sus habitantes y por autoridades corruptas que les conviene tener a este sector de la población en pobreza.

El México injusto es mal administrado por autoridades corruptas. Tenemos abundantes ejemplos de ello. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) permite el agio descarado, por parte de prestamistas incluyendo a los bancos con las tarjetas de crédito que llegan a cobrar el 200% anual de intereses, cuando pagan a sus ahorradores apenas el 6% anual. El 26 de mayo del 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció criterios jurídicos para poner límites a los cobros con usura. Resolvió controversias en ese sentido y estableció parámetros para que los jueces, sin necesidad que el demandado lo pidiera, no permitiera abusos de intereses usureros. No obstante esto, se cobran impunemente intereses usureros por parte de prestamistas con nombres pomposos, como “crédito familiar”, “éxito” “financiera independencia”, “apoyo a tu economía”, “patrimonio familiar”, y otras muy conocidas como “Banco Azteca”, “Famsa” y numerosos usureros que dicen apoyar la economía de las familias.

Existen también numerosas casas de préstamos que valúan los empeños a menos de la mitad de su precio, cobran los refrendos muy altos, de tal manera que llega un momento que no tiene para pagar el deudor y pierde el bien empeñado y lo que pagó de refrendos. En el caso de las “Financieras” cobran normalmente el 10% o incluso más de interés mensual, lo que está prohibido por la Corte, como ya mencionamos líneas arriba, pero ellos actúan en forma arbitraria y autoritaria como si no hubiera entidad rectora del gobierno que los sancione. La CNBV no hace nada, los deja hacer lo que les da la gana. Este México injusto, da coraje porque las autoridades encargadas de protegernos no lo hacen. La mayoría de las entidades financieras se enfocan en los jubilados y pensionados y domicilian los cobros de tal manera, que el cobro mensual es automático, por eso enfocan sus baterías a este mercado muy redituable.

En el caso de todas las gasolineras que roban y que no dan los litros completos, vemos con indignación y coraje que la Profeco, no hace nada para acabar con este fraude sistemático, de los rateros gasolineros. Estos roban impunemente. El que tenga una gasolinera, tiene permiso legal para robar, sin que nadie le diga nada. Este México injusto puede ocasionar una explosión social en cualquier momento. Y si a esto le añadimos el reciente gasolinazo del corrupto gobierno peñista pues ya vemos que las injusticias en este país son el pan de cada día. En otro artículo comentaré más injusticias de este México corrupto e injusto.

POSDATA UNO.- Al ex director de Seguridad Publica, Jorge Acuña le pasó lo que nos ha pasado y sigue pasando a todos, sin excepción, que cargamos gasolina. Le puso 500 pesos a su tanque de gasolina y la aguja del marcador no se movió. Le tuvieron que regresar su dinero. Pero esto, reitero, lo sufrimos todos, todos los días. Por eso hemos cerrado gasolineras y lo vamos a seguir haciendo. También contra el gasolinazo que no se nos olvida.

POSDATA DOS.- La expropiación petrolera, realizada por Lázaro Cárdenas, que daba el petróleo a todos los mexicanos no cumplió el objetivo. La gasolina es cara a pesar de tener petróleo. Los beneficiados son los corruptos líderes sindicales y camarillas y los funcionarios públicos corruptos que la usan como la caja chica.

Comentarios y opiniones a los correos:

ricardogonzalezm@prodigy.net.mx

ricardogonzalezm04@hotmail.com

Twitter: @gonzalezmelecio