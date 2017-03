Niurka dice adiós a

EL UNIVERSAL Publicada el

Poco le duró el gusto a Niurka Marcos de poder interpretar de nueva cuenta a Elena Tejero en el musical “Aventurera”, personaje que la catapultó hace más de una década como una de las vedettes más reconocidas de la actualidad. Marcos ha quedado fuera de la puesta en escena, así lo dio a conocer su ex esposo Juan Osorio, quien en compañía del productor teatral Gerardo Quiroz aseguraron que fue la cubana quien dejó el proyecto y no fueron ellos quienes la corrieron.



Ambos productores lamentaron la decisión de Niurka, pues argumentaron que ha sido una de las piezas clave en el éxito de la puesta en las dos décadas que lleva en la cartelera.



“Es muy triste y lamentable que la señora Marcos haya abandonado el proyecto, pues creo que Aventurera y el personaje de Elena Tejero le permitió a ella ser reconocida en este país; fue un papel que le ha dado muchas satisfacciones”, dijo su ex esposo.



Osorio reconoció que las fricciones entre la cubana y la producción de la obra comenzaron desde el día que estrenó la obra teniendo a Susana González como protagonista y en donde la vedette argumentó que no le gustó el desempeño de su compañera.



“Yo siempre la he respetado y respeto las decisiones que tome, es la madre de mi hijo. Es claro que ella decidió ya no seguir en este barco y creemos que estamos conformes con su decisión pues no queremos a alguien que no ame un proyecto y que no se ponga la camiseta”, indicó.



Además el productor afirmó que sólo porque a Niurka no le gustara el desempeño de Susana González ni él ni Quiroz iban a sacar a la actual protagonista del musical: “Creemos que Susana es un gran elemento que hace que el auditorio se llene y no la íbamos a bajar del proyecto. Es una gran figura que incluso en Estados Unidos y en el resto del país es pedida por los empresarios”, acotó.



Aunque de momento aún no tienen a un remplazo para Marcos, Juan Osorio adelantó que han estado en plática con otra actrices como Ninel Conde o Marjorie de Sousa para que se integren al proyecto.



“Aventurera” se alista para emprender una gira por Estados Unidos en junio, septiembre y octubre y para ello a partir de la próxima semana los actores Francisco de la O y Armando Araiza se integrarán al montaje que se presenta en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México.