1 mil de habitantes beben agua contaminada

En la comunidad de Campuzano, la falta de agua potable afecta seriamente a unos 1 mil habitantes, quienes extraen el líquido del río que recorre el poblado, en donde la gente tiene que cavar fosas en la arena húmeda para poder obtener el agua que utilizan para sus diversas necesidades, pese a no estar limpia, ni apta para el consumo humano.



No les queda de otra



En esta población, el consumo de agua depende del caudal que lleve el rió que atraviesa el lugar y si bien en temporadas de lluvias, hay suficiente para solventar las necesidades, en épocas de sequía se aprovecha la que se pueda y como se pueda.



“No tenemos red de agua potable y por lo mismo en las casas no hay servicio. La gente tiene que ir al río y cuando está seco hacen hoyos en la arena para agarrarla, pero no todos alcanzan”, dijo la delegada María Rosalba Barrera Olmos.

