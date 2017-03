Desecha Contraloría caso de acoso sexual

IVONNE MANCERA Publicada el

La denuncia de acoso sexual y laboral contra el encargado del Taller Municipal, Fernando Torres Pérez, presentada por quien fuera empleada del área de combustibles de la dependencia, Adriana Calderón Ramírez, se deshecho al no contar con elementos.



Así lo informó el Contralor Municipal, Guillermo Patiño Barragán, titular del área a donde Calderón Ramírez presentó la denuncia, luego de la insistencia de Torres Pérez por salir con ella, a pesar de sus negativas.



La denuncia fue presentada por Calderón Ramírez ante la Contraloría Municipal en febrero de este año, luego de que el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez le pidiera atender el tema con la superior del encargado del Taller, la Oficial Mayor, Ana María Flores Bello, quien le pidió la renuncia, a decir de la ex empleada municipal.



Calderón Ramírez informó a AM, por medio de entrevista telefónica, que no continuará con la denuncia ante la Contraloría Municipal, por la “corrupción” que hay en el área y las “palancas” que absolvieron a Torres Pérez ante su denuncia.