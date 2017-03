Inician vigilancia en la Zona Centro

JULIETA ORTIZ Publicada el

Son 10 vigilantes vecinales los que ya trabajan en el Centro Histórico en apoyo a los policías preventivos, indicó el Secretario de Seguridad Ciudadana, José de Jesús Félix Servín, quien dijo que esperan al menos 50 elementos.

Con la reestructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a finales del 2016, se creó este grupo que antes eran los policías auxiliares, a quienes este mes se les entregó equipamiento como parte de los proyectos de dignificación policial.

Indicó que el proyecto se anunció a principios de año para que estos elementos, los cuales no están armados, vayan en acompañamiento de los policías preventivos, con el objetivo de evitar faltas administrativas de los ciudadanos.

“Los vigilantes no van a andar armados, traerán radio pero no van a estar armados puesto que no están en la licencia colectiva, ya tienen por lo menos 15 días”, dijo.

Félix Servín refirió que hasta el momento se ha dado la contratación de 15 elementos, por lo que esperan que a principios de la próxima semana puedan incorporarse los 5 restantes y en breve, alcanzar el total de contrataciones.

Dijo que podría ser en 2 semanas cuando se llegue a la meta de contratación, ya que la respuesta al reclutamiento ha sido positiva y los aspirantes se encuentran ya en proceso de selección para unirse a las filas del grupo de vigilancia.

“Estos vigilantes de inicio andarán en binomio con un policía municipal armado y ahí vamos a ganar un policía municipal para subirlo a patrulla y tener mayor cobertura”, refirió.