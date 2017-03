Sobre la seguridad

FRANCISCO SUNDERLAND ÁLVAREZ Publicada el

Es indiscutible que, en todo México, la inseguridad es la reina que rige el temor ciudadano. ¡Qué poderes de la unión (sí, con minúsculas), ni qué ocho cuartos! No hay que jugarle al “tío Lolo”. La inseguridad es la que manda. Punto.

Veamos, es muy simple.

Nos sentimos inseguros en la calle, en nuestros trabajos, en nuestras diversiones y, para colmo, en la propia casa en que se vive ¿y quién es, a juicio de las mayorías y con la ley en la mano, el culpable de todo esto? Pues el gobierno.

Por eso, quienes trabajan para la administración pública, en general, guardan silencio o, sin decir palabra alguna, señalan con los ojos o con algún movimiento discreto a quienes laboran en las áreas de seguridad pública, que tienen las facultades derivadas de la fracción III, inciso h) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo los lineamientos del artículo 21 de la propia Carta Magna.

Y, ¿saben? ¡No les falta razón en señalar al gobierno! Por eso ahora los discursos se enfocan a una “responsabilidad compartida” entre ciudadanía y empleados públicos. Si, esa responsabilidad compartida a la que me llegué a referir en distintos artículos, como “Seguridad Pública” del 03.09.12 en donde, en cierto párrafo señalé: “…Es de conocimiento público que la seguridad en nuestro país es la demanda más legítima, sentida, urgente, requerida y recurrente de la sociedad. Esta sociedad que se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por un ambiente de inseguridad y violencia…”

Ciertamente, los seres humanos tenemos muchos “caprichos” arraigados en la condición propia y, para muestra, pondré un ejemplo muy simple sobre esos caprichos en los que todos sabemos que, lo que no está legalmente prohibido, está socialmente permitido. Ojo, no hablo de moral, sino de simple sentido común.

Miren ustedes, ¿cuántos motociclistas han visto ustedes circular sin casco protector? Muchos creen que con traerlo en el codo o en el asiento trasero o en el manubrio, ya “cumplieron” con el reglamento.

¿Cuántos más han causado nuestro asombro al ver a toda una “familia telerín” en una moto sin que alguno de los pasajeros o el propio conductor lleve un casco de protección?

Se entiende que es un transporte económico, fácil de guardar, difícil de cuidar pero es importante que, aunque sean caros los cascos, ¿acaso no podrán pensar que la vida de una esposa, de un hijo, es más valiosa y que vale la pena comprar los cascos?

Aquí es en donde, precisamente, empieza la seguridad. ¡No nos damos la seguridad en la parte que nos corresponde! ¿No obstaculizan los ciclistas, motociclistas o algún otro vehículo el paso peatonal? ¿No les alcanza la cabeza para pensar que ellos también son peatones? Por eso estamos como estamos.

Ahora, ¿a cuántos agentes de tránsito o vialidad o como les haya gustado denominarlos, han visto que infraccionen o requisen las motocicletas o motonetas? Y, cuando lo ven, lo primero que se piensa es que ya se están “arreglando”. Infracción o arreglo, la moto sigue en circulación.

¿Qué hacen todas las “avispas” o motociclistas y camionetas de la Policía Estatal amontonadas en la entrada de las carreteras en lugar de patrullar la ciudad a la que fueron asignados? ¿Qué “explicación” van a dar? Eso si es que se les pega la gana darla. Ellos se sienten los “jefes” porque así se los permitimos, siendo que sus salarios, uniformes, prestaciones, etc., provienen de nosotros, que somos los auténticos patrones.

En otro de mis artículos, “Seguridad”, del 14.04.14, apunté: “…En días pasados, un grupo de ciudadanos altamente comprometidos… manifestaba su justificada preocupación por el futuro que, de alguna manera, ya es presente por la enorme inseguridad derivada de la ola de delitos, cada vez más impactantes, en los que los culpables siguen libres y, las víctimas – que es la sociedad en su totalidad –, en un absoluto estado de indefensión…

“…El hecho de conducir vehículos automotores en estado de ebriedad, o hablando con el celular en la mano, o sin que los ocupantes del vehículo lleven el cinturón de seguridad debidamente colocado, o con los bebés o los niños sentados en los asientos delanteros o, peor aún, llevados entre el volante y el conductor, son actos sancionables que la prepotencia de los conductores y la resignación de los servidores públicos hacen nugatoria la protección y seguridad a la población. Aquí es en donde los elementos de Seguridad Pública sí deben ser estrictos e inflexibles...”

A la fecha, en relación a mis artículos citados, todo sigue igual pero, lo peor es que quienes ponemos el ejemplo en la inseguridad, somos todos, todos los ciudadanos, no solo nuestros empleados públicos.

Vemos automovilistas hablando por teléfono y… no pasa nada; vemos motociclistas sin cascos y… no pasa nada; la policía se “rifa” la vida en las detenciones para ver que los delincuentes, gracias a “derechos humanos” y otros factores del poder judicial, salen y libertad y… no pasa nada; vemos vehículos que invaden la zona peatonal y… no pasa nada; los agentes no vieron, no tienen forma de comprobarlo y, sin pruebas (porque no hay ética, valor civil, integridad) los infractores, se despiden de los encargados de seguridad pública, con una sonrisa burlona.

Si en cuestiones tan simples en materia de seguridad, que dependen de nosotros, no la procuramos, ¿qué nos sorprende que nuestros empleados que trabajan en seguridad pública sean omisos o se volteen para otro lado o se limiten a saludar a quienes no son humanos derechos porque saben que, a fin de cuentas, derechos humanos verá qué derechos hace valer para que esos “pájaros de cuenta” se vayan volando.

En otro artículo, “¡¡Ah, La Seguridad Pública!!”, del 11.07.16, cité: “…Si las autoridades hacen poco o nada, como dije, por las razones o sinrazones en que incurran, nosotros tendremos que dar el paso que sea necesario para nuestra seguridad…”

Y ahora concluyo: ¿Seremos capaces de empezar a aplicar la seguridad con cada uno de nosotros?

Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones.

