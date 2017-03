Detienen a 6 por riñas en la Feria

REDACCIÓN Publicada el

El Sub Secretario de Seguridad Pública, Samuel Ugalde, platicó que diversos elementos de seguridad pública intervinieron en al menos 10 riñas durante la presentación del grupo musical: “Los Plebes del Rancho”, la noche del jueves en el Teatro del Pueblo de la Nueva Feria de las Fresas.



Cabe señalar que existieron más riñas en la explanada del teatro del pueblo, sin embargo Seguridad Pública, solo intervino en diez de ellas, donde se hizo la detención de al menos 6 personas por faltas administrativas



“Si tuvimos algunos connatos de riña, de los que contabilizamos nosotros fueron 9 o 10. ¡Sí hubo más! Pero intervino seguridad privada del recinto. Cabe señalar que no paso a mayores, hubo rumores de disparos, pero nosotros no lo tenemos confirmado; sin embargo no lo descartamos”, dijo el funcionario.