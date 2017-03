Hallan muerta a maestra de Kínder

REDACCIÓN | Abasolo Publicada el

El pasado jueves 23 de marzo, en Abasolo se denunció la desaparición de una pareja; conformada por una maestra que fue identificada como María de Jesús González y su esposo José Carrillo González, originarios de la comunidad de Mogotes.

Se denunció que desde el día martes 21 de marzo, ya no los habían visto. El hermano de Jesús declaró que su hermano está enfermo, pues sufre de un delirio de persecución, pero que está siendo atendido y que su esposa era maestra. También agregó a la declaración, que la pareja tiene un vehículo color rojo tipo Spark modelo 2015.

Sin embargo, el día 24 de marzo, José fue localizado, pero su esposa no, por lo que él mismo junto con la Abogada Dalia Ramírez, quien lleva el caso de las y los menores que acusan de abuso sexual al Ex Sacerdote de Irapuato, acudieron a interponer una denuncia por la desaparición de la mujer. Trascendió que la Abogada fue contactda para que les ayudara a localizarla, por lo que interpusieron la denuncia en el Ministerio Público de Irapuato, pero momentos después, Agentes Ministeriales, intentaron llevarlos a Jalisco, pues tenían información de haber encontrado a la maestra asesinada, en Tecatitlán, Jalisco. Pero, de acuerdo con la Abogada, a ella no le informaron eso.

“ Tenemos una Agencia especializada en personas desaparecidas, de la cual surge un protocolo de seguimiento que dice que harán un recorrido las personas que andaban con la desaparecida para poder tener más pruebas sobre su localización, acto seguido la licenciada Delia Ramírez Delgado no aceptó”, dijo el jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Subprocuraduría de Justicia Región B, Jorge Alberto Martínez Cervantes, y explicó que se les hizo raro que José no quisiera dar más detalles de tal recorrido.

Sospechan del esposo

Estaban documentando aún la declaración del esposo, cuando los Agentes fueron informados por parte de la Fiscalía de Jalisco, que había un cuerpo sin vida en Tecatitlán y necesitaban corroborar si se trataba de la maestra María de Jesús González.

Tras proporcionarles los generales de la persona encontrada sin vida, correspondía en su totalidad a la esposa de José, por lo cual se le invitó a ir al Estado de Jalisco y reconocer el cadáver.

José en su declaración señaló que salió de su casa con su esposa, que iban en el carro, llegaron a Tecatitlán, y ya estando ahí, declaró que se sintió mal, se bajó del carro, perdió el sentido y cuando reaccioó ya no estaba el carro ni su esposa, y se regresó de “ride”.

Se había casado apenas en febrero

La tarde del pasado 24 de marzo, el cuerpo de una mujer fue localizado en Tecatitlán, Jalisco, presentaba huellas de axfixia. La Fiscalía de Jalisco, confirmó a la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, que se trataba de la maestra que fue reportada como desaparecida.

Apenas el pasado mes de febrero, la maestra había contraído nupcias con José Carrillo González, el cual se informó se encuentra en tratamiento por una enfermedad mental.

Después de llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como presentar al esposo de María de Jesús González como testigo, se pudo comprobar que el cadáver encontrado en la ciudad de Tecalitlán Jalisco, corresponde al de la maestra abasolense., informó ayer la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato.

Vecinos de la colonia San Juan, del municipio de Abasolo platicaron que tenía poco de haber empezado a dar clases de preescolar y que era originaria de la comunidad de Mogotes.

Fue a partir del día martes que la maestra ya no se presentó a trabajer en el pequeño remolque que se tiene adaptado para impartir clases a 25 niños de la colonia.