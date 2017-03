Agreden a ambulantes

ANDREA MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Dos comerciantes ambulantes y una menor fueron agredidos ayer por inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo Municipal en estaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT).



Así lo acusó Ricardo Gómez Escalante, asesor jurídico del grupo de Comerciantes Ambulantes Unidos del Sistema Integral de Transporte (CAUSIT).



Por lo anterior, 30 vendedores se manifestaron afuera de presidencia para denunciar “abuso de autoridad y exigir respeto”.



Las agresiones quedaron grabadas en un video que circula en redes sociales. Los inspectores acudieron a las siete de la mañana a las estaciones Delta, San Jerónimo y San Juan Bosco con el fin de retirar a los comerciantes y lo lograron, pero con violencia.



“80 vendedores de las tres estaciones se vieron afectados en sus ventas, a siete ambulantes les quitaron sus productos y los tiraron al suelo, dos personas en la estación San Juan Bosco fueron lastimadas con una chicharra y la hija de una comerciante, en San Jerónimo, resultó herida. Es el reporte que tenemos”, informó Gómez.



“Los ambulantes fueron movilizados de las estaciones con aparatos de descarga eléctrica que dejaron marcas visibles a la altura de tórax y costilla izquierda de los vendedores”.



Después de la manifestación pidió a los ambulantes entrar al patio de la Casa Municipal para darles indicaciones, pero al escucharlo los policías cerraron una puerta e inmediatamente bloquearon la otra.



Pronto comenzó el forcejeo y minutos después los inconformes lograron entrar. Nadie salió lastimado.



“Hace tres o cuatro meses estábamos en paz. En un diálogo con el director de Comercio, Fabricio Ibarra Rocha, quedamos en que los comerciantes tendrían un horario de tolerancia, que no quitarían la mercancía y sólo se les pediría a los ambulantes que se retiraran. Pero se violó el acuerdo”, señaló Gómez.



El operativo de ayer, que terminó con agresiones, sorprendió a los vendedores y por ello exigen hablar con los titulares de Protección Civil, Seguridad Pública, Comercio y Consumo, Movilidad y con el Secretario Particular del Ayuntamiento para evitar que se repitan hechos violentos.



Los afectados levantaron una denuncia ante el Ministerio Público y presentarán otra en Derechos Humanos.



La regidora del PRI, Norma López Zúñiga, también intervino.



“Solicite al Director de Comercio y Consumo, en la pasada Comisión de Economía, un diagnóstico de las facilidades que se les está dando a los ambulantes y las oportunidades de espacios para ejerzan el comercio, pero sigo esperando”.



“El Municipio se está equivocando en muchas cosas pero una de las más importantes es que no da alternativas, sino al contrario genera el desempleo”, finalizó.

Ignoran quejas

Pese a la manifestación de comerciantes por agresiones del personal de las direcciones de Movilidad y Comercio, el Gobierno local adelantó que los operativos seguirán en las estaciones de transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y otros puntos.



Mediante un comunicado emitido al mediodía de ayer el Municipio detalló que en el operativo realizado en la estaciones de transferencia y paraderos, la Secretaría de Seguridad Pública reportó únicamente aseguramiento de mercancía, sin detenidos.



“Los operativos que provocaron el altercado entre vendedores y empleados municipales tienen como fin regular y ordenar al comercio ambulante y garantizar la seguridad de los usuarios del SIT”, dijeron.