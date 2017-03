Da Héctor prioridad a pavimentaciones

LUZ ELENA ESCOBAR | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Del 2015 al 2016 el gobierno municipal licitó poco más de mil 153 millones de pesos para obras, de acuerdo a la información publicada en la página oficial de la Dirección de Obra Pública.



Héctor López Santillana inició su administración a 3 meses de terminar el 2015, por lo que la mayoría de las licitaciones pertenecen al periodo de enero a septiembre, durante el gobierno pasado.



De cada 100 pesos disponibles, 37.5 pesos han sido destinados para obras de pavimentación y rehabilitación de vialidades. Otros 34 pesos han sido destinados a obras de ampliación del Sistema Integrado de Transporte.



A los dos rubros anteriores ha ido a parar poco más del 70% del presupuesto licitado para obras en el arranque de la administración municipal actual.



En total hay 195 proyectos de obras ejecutadas o en proceso, de los cuales 20 son por la ampliación del Sistema Integrado de Transporte, 105 son para pavimentaciones viales, más cuatro por rehabilitaciones de pavimento del bulevar La Luz y del bulevar Juan José Torres Landa, que se hará en tres etapas.



Casi otro 10% de recursos se ha destinado a la rehabilitación, mantenimiento y remodelación de alumbrado público, imagen urbana, mercados, plazas y parques. Son 16 licitaciones que en monto suman 112 millones 228 mil 700 pesos.

Los proyectos

El proyecto de obra pública que ha concentrado la mayor parte del presupuesto licitado es la ampliación del Sistema Integrado de Transporte que tiene asignados 391 millones millones de pesos.



En total, los proyectos de pavimentación y rehabilitaciones viales suman 432 millones 441 mil 386 pesos.



El proyecto más destacado y también al que se le asignaron más recursos después de la ampliación del SIT es la rehabilitación del bulevar Juan José Torres Landa, al que se destinaron 145 millones 209 mil 695 pesos.



En otros proyectos destacan la construcción de seis tramos de ciclovía con 95 millones 536 pesos invertidos para avenida Juárez, La Luz, Vicente Valtierra, Malecón del Río, San Sebastián y Santo Domingo.



Otros 67 millones 193 mil 652 pesos se fueron a 27 obras de apoyo social para la construcción de cuartos en 80 colonias de polígonos de pobreza, baños dignos en dos comunidades, techo firme en 3 localidades y 5 aulas en dos escuelas.



Cinco obras se llevaron 25 millones 977 mil 207 pesos, entre ellas están el levantamiento de la barda perimetral del zoológico, el puente peatonal en el bulevar Aeropuerto en el cruce del bulevar Atotonilco.



Para los proyectos ejecutivos de pavimentación y rehabilitación de Plaza de Gallos se destinaron 14 millones 370 mil 057 pesos y se concursaron 2 millones 420 mil 925 pesos para la instalación de señalamientos viales en avenidas de la ciudad.



Entre los proyectos licitados también está la edificación de cancha de futbol, 7 en la unidad deportiva Nuevo Milenio; la rehabilitación de los parques Miguel Hidalgo y México, los parques de la salud en el fraccionamiento Santo Domingo y San Sebastián, así como el estadio Domingo Santana; la techumbre del tianguis La Pulga y el mercado de El Paisaje; la sustitución de luminarias en el bulevar Aeropuerto y mejoramiento del camellón; el alumbrado en la ciclovía José María Morelos y el mejoramiento de la imagen urbana de las plazas San Juan de Dios, San Francisco y San Juan.



Entre las licitaciones de obra públicas, por 11 millones 864 mil 299 pesos, está la instalación de calentadores solares, que le compete a programas sociales.

‘Es una estrategia de conectividad’

El alcalde Héctor López Santillana aseguró que las obras de pavimentación que se realizan no son de “ornato” ni realizadas de forma aislada, sino para tejer una red de conectividad en la ciudad.



“Desde un principio la administración traía clara la convicción de trabajar de la periferia hacia el centro. Las principales necesidades para poder generar la transformación y llevar los servicios a la periferia requerían empezar con accesos, por eso parece estar muy concentrada la obra en pavimentación, pero tiene una estrategia de conectividad”, argumentó.



Puso como ejemplo la falta de acceso a Lomas de Medina que no tiene avenidas pavimentadas o las complicaciones en zonas como la Jacinto López para que lleguen ambulancias, patrullas, pipas, etc.



Indicó que la pavimentación también está relacionada con la construcción de ciclovías, dirigidas a la movilidad, ya que al tiempo que mejoran el pavimento, fortalecen ciclovías, alumbrado y se mejora la imagen urbana.



Señaló que los ciudadanos se mueven las 24 horas del día y que la pavimentación permiten que lo puedan hacer en condiciones de seguridad y dignidad.



Durante muchos años no se habían logrado resolver las condiciones sociales para la ampliación del bulevar Aristóteles, que parecería sólo una obra de pavimentación, pero aseguró que no son calles aisladas sino que se busca tejer una red que permita acceder a oportunidades, ya que detrás de la infraestructura está alumbrado, agua, drenaje y demás servicios.



Hace 6 meses en su Informe de Gobierno anunció la rehabilitación de los accesos a la ciudad, al respecto dijo que en términos reales fue una “pequeña” dignificación del bulevar Aeropuerto, pero que este año se arreglarán los 6 accesos de la ciudad de manera simultánea e integral.



En su administración los proyectos emblema serán las obras sociales, destacó Héctor López.



Recordó que desde el inicio de la administración hizo un compromiso con el gobernador Miguel Márquez para hacer una inversión de infraestructura por 11 mil millones de pesos.



“En este 2017 llegaremos a un resultado acumulado ya de 9 mil millones de pesos municipales, estatales y federales, con esto quiero dar la posibilidad de que este monto de inversión pudiera superarse, y que no solo tiene que ver con pavimentación, sino con el eje metropolitano, el hospital regional, la conclusión del hospital en Las Joyas, el centro educativo para talentos…”.



Las obras mencionadas son con aportaciones estatales y federales.





Esperan empresarios que aceleren

“Una administración sin proyectos, sin recursos y con viejas prácticas” dijo Héctor López Santillana del gobierno de Bárbara Botello durante su Primer Informe de Gobierno.



A seis meses del mensaje, le toca a López Santillana recibir las críticas de líderes empresariales que consideran que hay pocos proyectos y ven un “gobierno lento”.



Jorge Ramírez Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, conserva sin embargo altas expectativas, ya que les han compartido que hay obras en proceso, en licitación y presupuestadas.



“El primer año de Gobierno ha sido más lento de lo que esperábamos, sabemos que el cambio de estafeta en la administración fue complicado, pero sin duda tenemos altas expectativas en lo que pudiera venir”, indicó.



Considero que más que obras emblema se tienen que buscar las de mayor valor agregado.



“Las obras emblema son obras políticas, sí creo que tiene que terminar el Distribuidor Vial, pero en la medida que pavimente más calles, más trabajos para el SIT e infraestructura para la movilidad, tengamos más escuelas, más hospitales, eso es lo que vamos a heredar a los leoneses”, opinó.



A ritmo lento

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), coincidió con el líder de Coparmex: “En términos generales pensamos que va a un ritmo lento”.



Sobre que el mayor recurso se destine a la pavimentación y mantenimiento vial, lo consideró positivo siempre y cuando se aplique a los polígonos de pobreza.



“Estamos viendo mucha obra de renovación en avenidas, que si bien requieren mantenimiento no están tan mal, cuando los polígonos de pobreza un gran porcentaje de calles están sin pavimentar”.



Guraieb Ranth comentó que, en contraste con el gobierno anterior, hay una administración mejor estructurada y que al haber una planeación más ordenada esperan que a la larga habrá mejores resultados.



Apoya obra emblema

Marisol de Lourdes Ruenes Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo León, ve que el gobierno va “paso a paso”.



“Efectivamente no podemos decir que va de manera acelerada, pero consideramos que hay mucha área todavía por trabajar para precisamente cumplir más objetivos”.



La presidenta de la asociación manifestó que más que una obra emblema, espera que se concreten las que él recibió, aunque reconoció que no estaría de más que lograra una obra emblemática.



“Sería un gran logro para la ciudad que el Alcalde diera continuidad a las obras que recibió en proceso y se concretaran. El beneficio es para la comunidad y efectivamente dentro de esas obras que se les está dando seguimiento, alguna en particular hubiera sido ese emblema”.