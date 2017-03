Destaca estado en trata y explotación de personas

ARELI BARRERA | LEÓN Publicada el

En materia de trata de personas, Guanajuato está dentro de los principales estados del país de origen y tránsito.

Así lo reveló un estudio realizado por el doctor Arun Kumar Acharya, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien dictó una ponencia en el décimo simposium de Criminología y Criminalística organizado por la Universidad Humani Mundial.

En lo que respeta a explotación particularmente laboral es algo en lo que también la entidad ocupa de los primeros lugares, principalmente por la expansión de los sectores agrícola e industrial.

Las entidades donde más se registra esta problemática son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí.

Y entre las ciudades destacan: Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Puerto Vallarta.

"Guanajuato tiene problema de trata en materia de explotación sexual y laboral; la primera tiene qué ver con cuestiones como prostitución, la segunda con todas las maquilas o las industrias automotrices que es donde por ejemplo hay muchos asiáticos y que caen en esto", dijo.

"También nacionales a los que no se les ofrece un sueldo digno, prestaciones sociales y los empiezan a obligar a trabajar horas extras", añadió.

Señaló que pese a que nuestro estado cuenta con una ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas que data de 2014 y el Código Penal que reconoce al fenómeno como delito, no se avanza en este tema, que cada vez se ve con más normalidad.

Especificó que en donde se debe reforzar es en la parte de detección de personas explotadas.

"Una manera pudiera ser a través de operativos de la Policía Federal o Estatal en empresas para revisar las condiciones de los tratabajadores, o en carreteras donde hay gran cantidad de papás prostituyendo a sus hijas, principalmente con transportistas", aseveró Kumar.

"Es una de las mejores leyes a nivel nacional, pero el problema es que no han podido implementarla, tienen muy buenos aspectos para implementar políticas públicas pero todavía no llega a su fin. Hay una buena intención, pero no hay avance", lamentó.

Acharya dijo que la prostitución es un probelma aunque menor, no menos importante para tratar en la entidad.