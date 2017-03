Asteriscos

*** CONSEJO AZUL



El gobernador Miguel Márquez encabezó ayer la instalación del nuevo Consejo Estatal del PAN 2016-2019. Ahí estuvieron los 105 que forman el máximo órgano del partido en Guanajuato.



* CIERRAN FILAS



Márquez les dijo a los panistas, reunidos en León, que “hay PAN para rato. Los invito a que cerremos filas en torno al partido, a que cerremos con lo mejor en el Gobierno del Estado y con los alcaldes”.



*LAS COMISIONES



Se formaron tres comisiones: Orden, Vigilancia y Doctrina. En la última que diseñará la plataforma electoral están algunos como Éctor Jaime Ramírez, Juan Carlos Romero, Fernando Torres y Pilar Ortega.

***PAISANOS FASTIDIADOS



Dos guanajuatenses activistas a favor de la comunidad migrante en Estados Unidos: el abogado leonés Omar Silva, y Ángel Trejo, de Jerécuaro, participaron en un programa de la estación de radio no comercial “Proyéctate Radio2 (identificada con el movimiento Congreso Nacional Ciudadano, del empresario regio Gilberto Lozano), y fueron directos en que los paisanos se sienten desamparados.



*NI UN CURITA



Ángel Trejo, del Club Puria de Migrantes de Jerécuaro y quien radica en Napa, California, agradeció al Instituto Estatal de los Migrantes Guanajuatenses el apoyo en otorgar licencias de manejo, actas de nacimiento, CURP, “Pero eso no es ni siquiera un curita para la herida, no resuelve nada”, señaló.



*PURO BLA, BLA, BLA



Y acusó a los políticos que viajan a EU para ofrecer protegerlos: “A mí ya me enfadaron de tanto protagonismo, vienen a salir en los medios, a aprovecharse de la situación, pero no hay ayuda, no está llegando. Es un circo esto; estoy totalmente desilusionado del Gobierno de México, y no es de ahora”.



*FUNDADOR DE INSTITUTO



Don Ángel sabe de lo que habla, pues fue durante dos años fue consejero del Instituto Estatal de los Migrantes Guanajuatenses y sus Familias cuando, al inicio del sexenio el gobernador Miguel Márquez lo creó por decreto y lo dirigía el hoy diputado local de Irapuato, Luis Vargas, con quien no se entendieron.



*QUE ESCUCHEN



Y el abogado leonés, Omar Silva, quien radica en Elk Grove, California, opinó que en Guanajuato el Instituto del Migrante tiene a la cabeza una persona experimentada: Susana Guerra; pero pidió mayor apertura desde el Gobernador para escuchar no sólo a unos cuantos sino a la comunidad migrante.



*LAS PROPUESTAS



Pero no todo es crítica y puso sobre la mesa algunas propuestas que no ha escuchado del Gobierno: como la de construir refugios para paisanos y negociar que empresas los contraten de forma legal. Márquez Márquez tiene en puerta una visita a la Unión Americana y hará bien en tomar nota de todo.



*AGENDA DE AIRE



Lo que falta, dijo, es que los políticos vayan a los refugios y escuchen a los paisanos, y no sólo líderes que ya tienen estatuto legal, “pero tienen la piel delgadita, se sienten agredidos”, y no hacen una agenda que no llega a la base (que son en su mayoría trabajadores agrícolas y de la construcción).



*SE LO DICEN A DIEGO



El secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, informó ayer en Facebook que en representación del Gobernador participó en la primera sesión del año del Consejo Directivo del Instituto de Atención al Migrante, celebrada en Victoria, y destacó el trabajo en las Casas Guanajuato. Tanto Omar Silva como otro líder migrante, Ángel Calderón, le reprocharon que no es como lo pintan.



*CASAS A MEDIAS



“Nada como ser honestos y decir la situación de las casitas”, escribió Ángel Calderón. Y Omar Silva agregó: “La prueba más clara de las omisiones a sus funciones son las casas de Chicago y Los Ángeles, que están cerradas. Si quiere ser Gobernador debe empezar a propiciar que se solucionen esas fallas”.

***UNIGUA Y DIPUTADOS



Los capitanes de empresa que integran la asociación civil Unidos por Guanajuato, se reunieron con los coordinadores de los diputados locales y federales del PAN, Éctor Jaime Ramírez y Alejandra Gutiérrez; y el presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones local, Juan Carlos Muñoz. Por Unigua estuvieron: Benjamín Zermeño, Gustavo Zermeño, Roberto Plascencia y Jorge Aguilar.



*SEGURIDAD, EL TEMA



Los empresarios manifestaron su preocupación por la liberación de presuntos delincuentes. Alejandra Gutiérrez les informó que ya tienen lista la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para que quienes sean detenidos con armas de uso exclusivo del Ejército enfrenten su proceso en prisión de oficio. Éctor Jaime les expuso los mecanismos de participación ciudadana en las tareas legislativas.

***SHEFFIELD AUTOMOTRIZ



La Comisión Especial de la Industria Automotriz, que preside el diputado federal leonés, Ricardo Sheffield Padilla, intentará empujar una iniciativa para elevar la deducibilidad por la compra de autos nuevos con un costo de hasta 380 mil pesos, y así potenciar las ventas en el mercado interno. Cuentan que tiene el respaldo de todos, eso hasta que Hacienda no le diga al PRI-Verde que no va.



*LA DEDUCIBILIDAD



La propuesta que promueve el panista también plantea hacer deducible al 100% el costo de autos híbridos y eléctricos, y fomentar la adquisición de este tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente. Eso promovería el consumo de esos autos que hoy es “irrisorio” y haría rentables las fuentes de carga.



*OTRA INTENTONA



En octubre pasado, en plena discusión de la Ley de Ingresos para 2017, el ex Alcalde de León propuso aumentar a 300 mil pesos la deducibilidad en compra de autos, pero sólo quedó en 175 mil pesos para autos de combustión interna y en 250 mil pesos en la compra de autos eléctricos e híbridos. Con la Reforma Fiscal de 2014 la deducibilidad en vehículos bajó hasta sólo 130 mil y luego pasó a 175 mil pesos.

Cónclave panista

Todos acudieron a la instalación del Consejo Estatal del PAN. El evento lo encabezó el dirigente estatal, Humberto Andrade Quezada y el gobernador Miguel Márquez Márquez. Asistió el alcalde Héctor López Santillana.



Entre las funciones del Consejo Estatal se encuentran examinar y autorizar los presupuestos del Comité Directivo Estatal y de los Comités Directivos Municipales, autorizar alianzas y la plataforma electoral.