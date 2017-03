La guerra de los mundos (Última parte)

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

“El presente no existe, es un punto entre la ilusión y la añoranza”.

Lorenzo Villalonga

Los años sesenta finalizaban y, en su agonía, se podían ver muchos paradigmas derrumbados o severamente agrietados. No obstante, pese a la conquista de la luna, los movimientos de los derechos civiles, estudiantiles, igualdad entre los géneros, pacifistas, ecologistas, revolucionarios, reformistas y hasta de nuevas espiritualidades, el ser humano seguía atado a muchos esquemas obsoletos que desesperaban a los fanáticos del cambio.

Y aunque en el mundo avanzaba el hambre de transformaciones, en nuestro país, como diría Clavillazo, “la cosa era calmada”.

Salvo por las celebridades que, como en todas las épocas gustan de llamar la atención, el resto de los mortales dormitábamos en un mundo dominado por el blanco y el negro. Utilizar otras tonalidades era juzgado como audaz y provocador pero, hasta cierta medida, tolerado por los conservadores. Sin embargo, había un color estereotipado que los hombres evitaban emplear: el rosa, mil veces incomprensiblemente asociado a lo femenino. Una puntada afianzada después de la II Guerra Mundial.

Cuando mi padre compró una vieja vagoneta color rosa, mis amiguitos levantaron un circo de mofa que me tenía mareado todo el día.

***********

Lo he comentado en los dos domingos anteriores. Cuando somos pubertos, comparamos nuestra familia con las otras, y nos volvemos censores despiadados de lo que dicen o hacen nuestros padres. Tememos al ridículo y deseamos, más que nada, ser independientes. Odiamos que elijan nuestra ropa, que nos acompañen a todos lados –sobre todo a la escuela-, y que se luzcan frente a las amistades, contando nuestras intimidades, por ejemplo. Estos comportamientos son algo absolutamente natural durante esa etapa, en la que se producen cambios singulares y se establecen muchas de las características del adulto a través de un proceso de maduración y formación de la identidad.

La pubertad no es un período placentero y hay que afrontarlo con serenidad e inteligencia. Es bueno que los adultos evoquen algunos comportamientos “raros” que tenían cuando eran adolescentes, para desarrollar empatía con los chavos. También es importante no dramatizar y amenazar. Se trata de conocer y aceptar ese sentimiento de vergüenza que surge en nuestros hijos y enfocarlo como resultado de una transición en la edad. Eso si, la próxima vez que alguien quiera contar aspectos personales de su hijo, enviarle mensajes tiernos a su celular o hacerla de cómico en la última fiesta, deberá pensarlo dos veces.

Pues bien, aquella camioneta eligió mal su destino. Podría parecer exageración, puesto que así son muchas de las manías que desarrollamos para superar nuestras crisis, pero mis hermanos y yo preferíamos caminar o viajar en autobús, que subirnos a semejante adefesio. No fueron pocas las veces en que nos alegrábamos porque no encendía o tenía una llanta baja. Y aunque mi papá no se veía cohibido, nosotros, los escuincles, sufríamos la “carreta” diaria que nos aplicaban los condiscípulos.

Las diferencias con aquel armatoste jamás aminoraron. Yo era su crítico inclemente y él rechinaba escandalosamente cuando lo abordaba. El desencanto era recíproco.

Luego de firmar un armisticio que garantizaba una tregua, la vagoneta rosa trasladó a toda la familia desde Mexicali a su nueva tierra en el Bajío, en un pesado viaje de tres días. Más de dos mil kilómetros y ni una falla. Posteriormente, en ella aprendí a manejar, a veces por la banqueta.

Y luego, cuando ya andaba en el último suspiro, gracias a su venta pudimos terminar de pagar nuestra casa.

Es curioso, pero algunas cosas llegan así a nuestra adolescencia. Creemos que no las sobreviviremos y, con el tiempo, descubrimos que hasta las echamos de menos.