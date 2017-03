MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

Fátima se había quedado de ver con sus amigas de la universidad. En un café se juntarían. A pesar de que ya habían pasado diez años de que habían salido de la universidad, la mayoría aún se reunía cada año.

Platicaban de sus miedos, sus problemas, recordaban viejos tiempos, pero también comentaban sus alegrías y sus triunfos. Fátima no se reunía con ellas desde la universidad.

Llegó al lugar. Se emocionó mucho por volverlas a ver. El tema de hoy fue: los sueños. Pocas habían luchado por ellos, una que otra los había cumplido.

Fátima siempre soñó con ser una gran escritora. Ella sólo escuchaba las conversaciones. Hasta que Laura una amiga, le preguntó:

-¿Y a ti cómo te ha ido Fátima? ¿Lograste tu sueño de ser escritora? –No Laura. Es fácil soñar, pero no es fácil cumplir los sueños. Contesto Fátima comentando sus razones y prosiguió.

-Tengo dos niños que exigen mucho de mí. Muchas veces intenté acabar el libro que comencé a escribir hace quince años, y por una cosa o por otra, no pude. Ya me di cuenta que no puedo partirme a la mitad y entonces me hago una pregunta: ¿Si pedí a Dios que me concediera la gran dicha de ser madre, no fue para no atender a mis hijos verdad?.

Todas le dieron la razón. O tal vez eso es lo que dejaron ver.

Cierto día, Fátima se encontró con una maestra que acababa de publicar su libro y Fátima mientras estaba en la universidad, era su gran admiradora. La maestra Luz le hizo la misma pregunta que le hicieron sus amigas sobre su sueño. La joven contestó exactamente lo mismo. Antepuso sus pretextos y se sentía segura de que otro en su lugar, hubiera hecho lo mismo.

La maestra no pensaba lo mismo. Tal vez tampoco sus amigas estaban de acuerdo con Fátima. Sin embargo, existe gente que nos hace salirnos de nuestra área de confort, por el simple hecho de animarse a decir lo que piensan.

-No pienso lo mismo Fátima. Mencionó la maestra. -La vida se pasa muy rápido, y cuando tengas ochenta años, te verás al espejo y sabrás que todos los pretextos que pusiste, eso fueron, simplemente pretextos. No tomes como excusa a tus hijos, a tu esposo, a tu labor en casa. Sé que todas esas actividades y esas personas que tanto amas, exigen de tu tiempo, pero existe alguien más a quien debes amar antes que a nadie. A ti misma. Si tú eres feliz con lo que haces, tendrás una vida de emociones.

Fátima escuchaba con atención y con asombro. Estaba ante un consejo que nunca le habían dado y que aparte, venía de alguien a quien admiraba.

-Fátima yo te estimo mucho y deseo de todo corazón que cuando llegues a cumplir tus ochenta años, te veas al espejo y observes a una mujer que en vez de poner a su familia y a sus condiciones como obstáculo, lo utilizó como motivación para lograr sus sueños.

La joven no solo dio las gracias. Dejó mostrar unas cuantas lágrimas. Llegó a su casa y se encontró con todos los pendientes que tenía que hacer. Pero anotó su primer pendiente en la lista: luchar por mi sueño.

Se dio a la tarea de escribir una hora a diario y comenzar su historia. Descubrió que el victimarze no ayudaba a nada y que la gente nos puede dar la razón y apoyar nuestros pretextos. Pero hay una persona que siempre sabrá la verdad. Y ese eres tú.

Recuerda: “La felicidad es de quien la trabaja”.

Gracias por todos los correos que me envían.