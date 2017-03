JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

Este jueves 23 de marzo en el Congreso Federal fue votada por las y los Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa importante, clave, para restarle poder a la partidocracia, a la clase política que sigue sangrando al presupuesto nacional. Se trata de la iniciativa “Sin voto no hay dinero”. De esa votación dependía que pasara al pleno para ser aprobada, la iniciativa propuesta por José Pedro Kumamoto Aguilar, diputado independiente de Jalisco y apoyada por la opinión pública y miles de firmas.



La campaña se llama ‘Sin voto no hay dinero’, con la cual pretendemos que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral. Lo que pasa es que estos angelitos, los políticos lacra de nuestro País, diseñaron una fórmula para que mientras más nos inscribamos al padrón electoral, más lana reciben estos pillos, los partidos políticos y no por los votos emitidos.



Guanajuato tiene tres diputadas que pertenecen a la Comisión de Puntos Constitucionales y cuyo voto es clave para que la iniciativa pase. Ellas son Yulma Rocha Diputada del PRI por el distrito 9 de Guanajuato (Irapuato); María Bárbara Botello, diputada Plurinominal del PRI y Karina Padilla diputada del PAN por el distrito 8 de Guanajuato (Salamanca). Sólo que ellas votaron en contra este jueves para detener esta iniciativa ciudadana.



La iniciativa es importante pues el problema se resuelve de fondo si atacamos la raíz: lograr que los partidos políticos vinculen sus gastos y prerrogativas directamente con la cantidad de votos válidos recibidos en el último proceso electoral. Es decir, cortar de tajo el esquema perverso que tienen para mantenerse viviendo del presupuesto público.



Actualmente, cada partido recibe 44.5 pesos por persona registrada en el padrón electoral, sin importar si acudieron o no a ejercer su voto, o si lo anularon, por lo que proponemos diseñar una nueva ecuación para que los recursos se entreguen a cambio de los votos válidos emitidos: multiplicarían los 44.5 pesos por cada persona que haya elegido a un solo partido. Esto quiere decir que si protestamos con el “voto blanco” o no acudimos a las urnas porque los políticos son rateros y alejados del pueblo, ellos recibirán menos dinero.



Para debilitar el sistema corrupto de partidos, deberemos apoyar a los candidatos independientes, lograr la “segunda ronda”, eliminar a los “plurinominales” y eliminar la sobre representación; sólo que no se puede ahora, pues los políticos viven cómodamente de impuestos que aporta el pueblo trabajador y desde luego que no les conviene cambiar el sistema que les mantiene.



Si logramos que prenda la iniciativa “Sin votos no hay dinero” y se apruebe esta propuesta a nivel nacional, sería posible reducir a la mitad el presupuesto para cada coalición, alrededor de 2 mil 200 millones de pesos (mdp) y canalizarlos a obras sociales. Por eso con la campaña «Sin voto no hay dinero», los partidos tendrían que implementar mejores medidas para ser electos, pues la gente ya no se siente representada por las instituciones políticas. Con esta estrategia, podríamos reconquistar a los partidos, perdidos en la indolencia a la gente.



Kumamoto afirma que ‘la política debe ser hecha por personas que basan sus esfuerzos en procesos y proyectos, no en las chambas y no en los huesos”. Una de las causas es que la ciudadanía mexicana no ha aprendido a exigir, a denunciar, a pedir cuentas a los representantes populares. De terminar con los odiados diputados “plurinominales” y dejar sólo a diputados que sean electos por el pueblo, mejoraremos para bien de todos el sistema político de México.



Por eso, tenemos que presionar a nuestras diputadas por Guanajuato llamándoles, reclamándoles, enviándoles mensajes para hacerles saber el sentir de la gente. Deberán ser llamadas telefónicas, twitters, inbox de facebooks, cartas, pancartas, para recordarles la importancia de no detener la iniciativa. En caso de que pase a ser votada por el pleno, los partidos políticos tendrán que “ponerse las pilas” y ganarse nuestro voto. Si esta iniciativa no pasa, nos tocará denunciarles por traicionar a la ciudadanía que con firmas ha apoyado para que sea reformado el mecanismo abusivo con el cual los políticos se llenan de dinero. Hay que denunciarlas. No hay de otra para mejorar el sistema electoral: “sin voto, no hay dinero”.

José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano



joseluispalaciosb@hotmail.com



www.aguaybosque.org