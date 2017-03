Hieren a comerciante de un balazo en el abdomen

REDACCIÓN Publicada el

Un hombre fue atacado a balazos dentro de su negocio en la colonia Industrial, al parecer por una persona con la que tenía problemas.



Esto sucedió alrededor de las 8:20 de la noche de ayer en la “Mueblería Padilla”, en la esquina de las calles San Miguel de Allende y Dr. Emeterio Valverde y Téllez.



Ahí se encontraba Germán Rodríguez Padilla, de 44 años, con una empleada; al parecer se disponían a cerrar cuando un hombre entró y sin decir nada disparó.



“Yo estaba en la azotea de mi casa dándole de comer a los perros cuando de repente se escucharon tres plomazos, me asomé pero no vi nada”, aseguró un vecino.



Germán y su empleada se tiraron al suelo, pero él tenía una herida en el abdomen.



Al escuchar los disparos vecinos pidieron ayuda en el 911.



Policías municipales llegaron al lugar y se entrevistaron con la empleada, pero ella no les pudo dar características del atacante.



Después de varios minutos llegó la ambulancia 249 de la Cruz Roja y paramédicos trasladaron a Germán a una clínica privada, donde fue reportado grave.



La víctima identificó a su atacante, declaró que es un hombre con el que tiene problemas desde hace tiempo.



Elementos de la Policía Municipal no lo localizaron.