Demandan a Peña castigo a corruptos

AGENCIA REFORMA Publicada el

La comunidad libanesa en México demandó al presidente Enrique Peña Nieto castigar a los funcionarios y gobernantes corruptos.



Frente al Mandatario, el líder del Centro Libanés, Alejandro Serio, aseguró que México necesita ejemplos de honestidad y respeto.



“Señor Presidente, aprovechamos este momento para manifestar nuestra preocupación por los escándalos de corrupción de unos pocos, que han ensuciado a la mayoría, pero estamos convencidos de que es momento de hacer valer las reglas, y que se respeten por todos los mexicanos.



“México necesita orden, respeto, ejemplo, motivación y confianza, para que tengamos las mejores condiciones para seguir trabajando, invirtiendo y creando fuentes de empleo”, apuntó.



La corrupción, advirtió, produce desaliento y crea una imagen repugnante dentro de la sociedad, por ello, confió en que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcione, pero, consideró, es necesario que el Gobierno actúe con transparencia.



“Señor Presidente, le pedimos que se aplique la ley. El entorno internacional, las difíciles condiciones de seguridad y los escándalos de corrupción, nos ponen a prueba como nación”, insistió.



En respuesta, Peña Nieto afirmó que el rostro del País será otro en la medida en que se vayan consolidando los sistemas nacionales Anticorrupción y de Transparencia.



El primero, dijo, cierra espacios a la opacidad, a la poca transparencia y a la auténtica rendición de cuentas.



“Pero todo esto será en vano, no dará los frutos esperados, si al final de cuentas, como sociedad, no estamos resueltos a cambiar, y asumir la tarea en los valores que inculcamos en nuestra diaria forma de actuar, que nos permita adquirir valores muy apartados de corrupción y el no respeto a la legalidad”.



El presidente del Centro Libanés también demandó a Peña Nieto mejores condiciones de seguridad, así como una mejor disciplina en las finanzas públicas, para lograr que el país crezca.