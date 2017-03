Sedatu no paga la luz y se la cortan

EL UNIVERSAL | Yazmín Rodríguez / MÉRIDA, Yuc. Publicada el

La delegación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se quedó sin suministro de energía eléctrica, lo anterior a causa de falta de pago de un trimestre a la Comisión Federal de Electricidad, (CFE).



Por tal razón, el inmueble prácticamente permaneció vacío este viernes, porque muy pocos empleados acudieron al lugar, puesto que no funcionaban los equipos de cómputo, las copiadoras y otras herramientas de uso diario en esa dependencia federal.



Se dio a conocer que la razón del corte de energía eléctrica, fue porque la dependencia a nivel federal no liberó la partida presupuestal para los gastos de operación de Sedatu en Yucatán, y varios de sus pagos mensuales se fueron atrasando, entre ellos, el relativo al servicio eléctrico.



En la misma delegación tienen conocimiento de una deuda de tres bimestres a la CFE, debido a que las oficinas centrales no han enviado los recursos del gasto corriente.



Las autoridades de la Sedatu en Yucatán habrían solicitado ese dinero, sin que obtuvieran una respuesta favorable desde la Ciudad de México, a pesar de que los recursos ya estaban etiquetados para tal finalidad. De acuerdo con fuentes de la dependencia, el delegado de la Sedatu, William Sosa Altamira, estaba de gira de trabajo en el sur de la entidad, en la localidad de Oxku- tzcab. No se ha informado si la dependencia del estado realizó las gestiones para que se le enviaran el dinero suficiente a delegación estatal para pagar por el suministro eléctrico del inmueble.



Debido al imprevisto, la mayoría de los 140 empleados de esa dependencia prácticamente suspendieron sus labores en tanto se remediaba el problema.