Violencia histórica en 12 estados de la República

EL UNIVERSAL | Fernando Miranda y Carlos Arrieta / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

En enero y febrero de este año, 12 entidades de la República vivieron una violencia histórica, puesto que registraron el bimestre con mayor número de homicidios desde 1997, año a partir del que se tiene un conteo de cifras oficiales en el país.



De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), Baja California (254), Baja California Sur (75), Colima (103), Ciudad de México (170), Guanajuato (179), Guerrero (340), Michoacán (229), Morelos (113), Querétaro (23), Veracruz (211), Yucatán (14) y Zacatecas (81) son las entidades que registraron un máximo histórico de muertes violentas, sobrepasando, incluso, las cifras de 2010 y 2011, años identificados como los más críticos de la guerra contra el narcotráfico impulsada en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.



Por número de casos, Guerrero ocupó el primer lugar en homicidios dolosos, con un total de 340 en los dos primeros meses del año.



A nivel nacional, los primero dos meses de 2017 también destacan por registrar niveles de violencia que no se habían reportado nunca en el país.



En enero y febrero de este año se contabilizaron 3 mil 779 averiguaciones y carpetas de investigación por homicidio doloso. Estas cifras del secretariado muestran que en el primer bimestre del año, los asesinatos se han disparado hasta 30%, respecto a los 2 mil 921 casos de los primeros dos meses del 2016.



La península de Baja California es donde se observa el incremento más alarmante, puesto que en la entidad los asesinatos pasaron de 158 en enero y febrero de 2016, a 254 en los mismos meses de este año.



En el caso de Baja California Sur, la cifra creció casi siete veces: pasó de 11 a 75 homicidios.



En 17 entidades más, aunque la violencia no alcanzó máximos históricos, los datos del secretariado muestran un repunte significativo de homicidios en comparación con el primer bimestre de 2016. Es de resaltar que en todas las entidades donde hubo cambio de gobierno estatal, la violencia muestra un aumento respecto al primer bimestre del 2016. Es el caso de estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; en el caso de las dos últimas entidades, se encuentran entre las 12 que alcanzaron cifras históricas de violencia en la República.



En el caso de Chihuahua y Veracruz, se observa un despunte de la violencia significativo, en comparación con el año anterior. Chihuahua pasó de 141 homicidios, en el primer bimestre de 2016, a casi el doble (266) en enero y febrero de este año, es decir, 125 crímenes más. Mientras que en Veracruz la cifra llegó a 211, 79 asesinatos más que los registrados en el primer bimestre de 2016, cuando se contabilizaron 132 homicidios.



Otros focos rojos que evidencia el SESNSP son los estados de San Luis Potosí y Tabasco. El primero duplicó su cifra, puesto que pasó de 35 homicidios dolosos en enero y febrero de 2016, a 72 en el mismo periodo de este año. En el caso de Tabasco, las muertes violentas pasaron de 30 a 62 en los mismos bimestres de referencia.



Si se pondera el número de asesinatos respecto a la población de los estados, Colima alcanza la mayor tasa de homicidios dolosos: registró en los meses de enero y febrero de este año una tasa de 13.77 homicidios por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar se ubica Guerrero con 9.43 y Baja California Sur con 9.26 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.



En contraste, en enero y febrero de 2017 sólo tres entidades registraron cifras a la baja respecto al primer bimestre de 2016: Nuevo León, Campeche y Estado de México, entidad que aun cuando se ubica en el segundo puesto de asesinatos con 310 casos, anteriormente había registrado bimestres más violentos.