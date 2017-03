Le dan estilo a la Primavera

AGENCIA REFORMA | JAAN BULOS Publicada el

Al ser Oaxaca un tesoro nacional por su arqueología, historia, comida, clima y colorido, éste fue el destino elegido por la tienda departamental Sears para promover sus propuestas de Primavera-Verano 2017.



Durante cuatro días, el cineasta Manolo Caro y el fotógrafo Marco Marcovich trabajaron juntos para realizar esta campaña, la cual constituye un verdadero deleite visual.



Fue el Jardín Etnobotánico y su espejo de agua, así como las playas de Puerto Escondido, algunas de las espectaculares locaciones donde se desarrolló el 'fashion film', en el que aparecen modelos como Jonathan Valdez, Loraine, Jonathan Adamski y Junior Ferreira.



Caro buscó representar el tema de la inclusión, por lo que utilizó mensajes como "No existen fronteras", "Asumir nuestra libertad", "Entender de dónde venimos, lo fuerte que somos" y "Todos somos el cambio".



"Decidí apostarle a este proyecto porque, más allá de hablar del País, también hay que hablar de que la mentalidad está en nosotros", afirma Caro, quien se describió esta producción como un canto a México y a la libertad.



"Si la cambiamos, no habrá barreras ni muros. La moda no tiene porque tener ningún tipo de limitante", añade.



Por otra parte, las fotografías fueron pensadas por Marcovich como una pequeña muestra de lo que es Oaxaca, para así transmitir la esencia de ese Estado.





"Busque reflejar que Oaxaca es color, sabor, aromas y naturaleza; y combinar eso con las ganas de disfrutarlo, con el espíritu de un viaje, de compartirlo con amigos, con una pareja o tú solo", platica este maestro de la lente, para quien el resultado fue un cruce entre la moda y la introspección.



En palabras de Edy Smol, las imágenes de esta campaña hablan más que mil palabras, pues las tendencias que se muestran -entre las que destacan encajes, aplicaciones en 3D, flores, estampados étnicos, bordados y denim- hacen un 'match' mágico con cada locación.







ASÍ LO DIJERON



"Manolo hace su trabajo con amor, pasión y de una forma disruptiva, pero muy interesante; ahora nos ha invitado a su mundo de fantasía con esta producción"



Edy Smol, director general de Sears México.







"Fue increíble poder comunicar cómo veo o vivo esos lugares a través de la esencia de la marca, pues la fotografía, junto con el cine, es el lenguaje que más te permite comunicar la moda"



Marco Marcovich, fotógrafo.





"Quería representar lo que es México a nivel mundial, pero quitarle un poco del cliché folclórico y demostrar que podemos estar a la altura de cualquier industria"



Manolo Caro, cineasta.





"Me sentí como una esponja que absorbe conocimiento y experiencias nuevas. Probar cosas típicas de México me hace sentir bien, pues te permite conocer la esencia de cada lugar y de sus personas"



Jonathan Adamski, modelo de Paragon Models.





"¡La edición final quedó impresionante! Creo que lo más importante es que se logró dar el mensaje: que hay mucha calidad en México"



Junior Ferreira, modelo de Queta Rojas.