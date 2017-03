Harvard encuentra la receta de la felicidad

EL UNIVERSAL | ALFREDO ÁVALOS Publicada el

Don Gilbert es un psicólogo e investigador de la prestigiosa universidad Harvard que afirma haber encontrado las cosas que hacen feliz a la gente.

El psicólogo no habla de cómo ser feliz, tampoco de por la gente no es, sino de por qué no saben identificar lo que los hará felices.

Su charla sobre la felicidad “The Surprining Science of Happiness” en la plataforma TED ha sido vista por más de 13 millones de personas, además es el autor del libro “Tropezando con la Felicidad” que reta la idea de que seremos infelices si no conseguimos lo que deseamos, y como nuestro “sistema inmune psicológico” nos permite ser felices aun cuando las cosas no salen como lo planeamos.

Gilbert reconoce que en el “negocio de la felicidad” hay muchos charlatanes “Desconozco sus motivaciones, pero en la industria de la felicidad hay mucha gente que está equivocada” afirma.

Pero las investigaciones del psicólogo de Harvard se publican en revista científicas. En uno de sus experimentos usando una aplicación en teléfonos móviles les preguntaron a 5 mil personas en 83 países periódicamente, como se sentían y que estaban haciendo, así como si estaban pensando en otra cosa distinta a la que se encontraban realizando, los resultados se publicaron en la revista Science.

La felicidad es un asunto de química del cerebro. La genética influye, pero las circunstancias también. Intentar ser más feliz es como bajar de peso. No hay ningún secreto para bajar de peso: comer menos y hacer más ejercicio. "Con la felicidad ocurre lo mismo. Hay unas pocas cosas que se pueden hacer y, si se hacen todos los días religiosamente, el promedio de felicidad irá subiendo”.

En la siguiente galería te compartimos algunas de las cosas que Gilbert ha identificado como aquellas que la gente refiere le provocan felicidad con mayor frecuencia. Tómalas en cuenta.