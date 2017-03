Sigue la dieta multicolor

AGENCIA REFORMA | DULCE SOTO Publicada el

Un mito recurrente entre quienes siguen las dietas de moda es que es mejor consumir vegetales verdes que los de tonalidades rojas porque los primeros son ricos en hierro y vitamina K y los segundos contienen más azúcar.



"Es cierto, pero cada vegetal, según su color, aporta diferentes beneficios. En general, las personas necesitan consumir de todo", indica la nutricionista María Elena Téllez.



Al combinar en la dieta verduras o frutas de distintos tonos, el organismo obtiene más nutrientes para realizar sus funciones y previene enfermedades, agrega.



"La dieta correcta es incluir de todos los alimentos y de todos los vegetales", señala.



Sólo en caso de que una persona padezca una enfermedad su dieta podría requerir que ingiera más vegetales de un color que de otro. Por ejemplo, una persona con anemia que sea causada por falta de hierro, debe preferir vegetales verdes porque aportan hierro y vitamina K, entre otros nutrientes.



Pero para una persona sana, lo ideal es variar los colores de las verduras y frutas sin excluir unas u otras.



Lo que sí influye para el aprovechamiento de los nutrientes que aportan los vegetales es el modo en que se preparan o consumen los alimentos, agrega Edna Nava González, presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos.



Al ser sensibles al calor, se recomienda que los alimentos verdes se coman crudos o asados a fin de mantener los nutrientes que aportan.



"Si se preparan al vapor, lo ideal es evitar que hiervan. Con cinco minutos es suficiente", sostiene.



En cuanto a los vegetales o frutos rojos aportan dulce y nutrientes, por eso hay que preferir consumir la pieza entera o partida y no en jugo.



Ana Lara Pulido, jefa del Departamento de Nutrición del Hospital Médica Sur, recuerda que para comer las verduras crudas hay que lavarlas y desinfectarlas de manera adecuada.



Si se cuecen, deben quedar con una consistencia crujiente, sin sobre cocinarse, para mantener sus vitaminas y la fibra que contienen.







Conozca sus propiedades

VERDES

Los vegetales y frutas verdes como espinacas, acelgas, brócoli, lechuga, berros, apio, limas, aguacate, entre otros aportan:



-Vitamina k: ayuda con la coagulación de la sangre.



-Hierro: previene anemias.



-Fitoquímicos: evitan la oxidación de las células.



-Ácido fólico: importante en el embarazo para prevenir malformaciones y problemas neurológicos en los bebés.



-Potasio: previene los calambres.



-Complejo B: ayudan al metabolismo, al sistema nervioso y a disminuir el cansancio.



-Carotenos: estos pigmentos amarillos tienen vitamina A, lo que mantiene la piel flexible y humectada.



-Fibra: proporciona saciedad y disminuye los niveles de glucosa en sangre.



-Magnesio: favorece el proceso de la relajación.







Además



-Reducen el riesgo de problemas de visión.



-Refuerzan el sistema inmunológico.



-Favorecen un sistema circulatorio sano.



-Ayudan a prevenir la osteoporosis.







TIP: Si se combina con algo ácido como la vinagreta el cuerpo absorbe mejor el hierro que aportan.





ROJOS

Los vegetales y frutos rojos como el jitomate, betabel, zarzamoras, fresas, uvas rojas, col morada, arándanos, pimientos rojos, entre otros, aportan:







-Antioxidantes: evitan que las células se rompan y envejezcan.



-Vitamina C: protege de enfermedades respiratorias.



-Licopenos: ayudan a que la grasa no se acumule en las arterias.



-Flavonoides: son los pigmentos que se encuentran en los vegetales rojos o morados y se relacionan con prevención de enfermedades del corazón y hipertensión.



-Antoniacina: sustancia que estimula la producción de melanina que defiende la piel de los rayos solares y los radicales libres.



-Taninos: sustancias con propiedades astringentes y antiinflamatorias.







Además



-Mejoran la circulación sanguínea, limpian y eliminan sustancias tóxicas y nocivas en el cuerpo, disminuyen la formación de placas de colesterol y bloquean la formación de coágulos peligrosos.



-Poseen propiedades digestivas y diuréticas.



-Combaten el estreñimiento.







TIP: Consúmelas en gajos, enteras o partidas y no en jugos, pues así se extrae sólo la pulpa y los azúcares simples y se desecha la fibra.