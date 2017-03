Del rincón trovero

ROBERTO MAC-SWINEY Publicada el

Que grato fue volver a ver y saludar al brillante escritor Juan Villoro.

De mis años como director del Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Yucatán conservo el recuerdo de algunos escritores con los que llegué a tener trato, y algunas veces me he reencontrado con algunos de ellos en la FILEY (Feria Internacional de la Lectura Yucatán), y me ha sido muy grato saludarlos. Uno de esos escritores es un hombre de edad mediana de gran talento que es asiduo conferencista y charlista en las ediciones de la FILEY y que es hoy uno de los notables escritores mexicanos y que se llama Juan Villoro, ampliamente reconocido y galardonado a nivel nacional e internacional (incluso por la propia FILEY, la que el año pasado le otorgó el premio literario a la excelencia en las letras que lleva el nombre de José Emilio Pacheco). Tuve oportunidad de conocer a Juan Villoro hace muchos años cuando él tenía en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México un cargo similar al mío. Era frecuente que una o dos veces al año los directores de los departamentos culturales universitarios celebráramos congresos y encuentros en cualquier parte del país, y así escomo conocí e hice amistad con Juan Villoro, en buena medida porque este escritor tiene por la vía materna la sangre yucateca de la familia Milán del Puerto de Progreso. Pasados los años, y yo ya pensionado de la Universidad Autónoma de Yucatán y dedicado a la promoción de la canción yucateca, un día recibo una sorprendente llamada telefónica desde la ciudad de México y en el otro lado de la línea telefónica (todavía no aparecían los hoy infaltables y universales teléfonos celulares) de Juan Villoro, quien me dijo que deseaba hacer un viaje a Yucatán en busca de las huellas de su familia materna, y me pedía lo ayudara en lo que yo pudiera y acordamos la fecha, hora y lugar para vernos en un hospedaje céntrico de nuestra Mérida llamado “Casa Toledo”

Y vino Juan Villoro a Mérida e hizo un trabajo muy concienzudo y disciplinado, siempre agendado, para logar una interesante crónica familiar, y logró todos sus propósitos, y además me permitió involucrarlo en el trabajo que yo hacía como promotor de la canción yucateca y me dejó tenerlo como invitado en mis programas de radio y en las reuniones troveras que en aquellos años yo organizaba las noches de los viernes en alguno de los tres salones del hotel “El Castellano”. Pasado el tiempo otra sorpresiva visita de Juan Villoro a Mérida fue para presentar en una importante librería su crónica familiar en la forma de un libro llamado “Las palmeras de la brisa rápida” que me fue obsequiado por él y donde de manera gratamente sorprendente nos dedicó a mí y a mi grupo de Los Amigos de la Trova Yucateca un capítulo llamado “Los Trovadictos”. Y aunque sabía de las presencia de Juan Villoro en las actividades de la FILEY, no se dieron el momento y las circunstancias en ediciones anteriores para que pudiera verlo. Pero fue en esta reciente sexta edición de la FILEY, el pasado lunes 13 de los corrientes cuando recorriendo los espacios dedicados a los medios informativos de pronto veo en el correspondiente a un periódico nacional que recién ha comenzado a sacar una edición diaria en Yucatán a un amigo mío llamado Mardonio Mireles, a quien luego de saludar le pregunto por qué de su presencia en ese lugar y me dice: “Vine a escuchar una conferencias de Juan Villoro”. Mi inmediata pregunta fue que cuando sería esa conferencia? Y la respuesta fue: “Ya la dio y está sentado aquí mismo autografiando libros, pero hay tanta gente alrededor de él que casi no se le puede ver”, y me lo señalo.

Como dicen que la suerte no llama dos veces, le di de inmediato mi pesada mochila a mi amigo Mardonio y casi reptando y deslizándome busqué la forma de acercarme al escritor tan solicitado, y ya muy cerca de él y terminando de dar un autógrafo, me acerqué lo suficiente para que me escuchara decirle: ”Me llamo Roberto Mac-Swiney y quiero saludar al gran escritor Juan Villoro”. De inmediato volteó, me vio y se levantó por todo lo alto (él es de tanta estatura física como lo es su estatura literaria) y solo dijo: “¡Roberto!”, y ya estábamos abrazados, ante la estupefacción de quienes esperaban tener su autógrafo y a los que dijo de manera muy rápida cómo es que soy un brevísimo fragmento de su novela “Las palmeras de la brisa rápida”. Abusando de su paciencia y de la de quienes querían su autógrafo, permitió que nos tomaran unas fotos. Estoy encantado de este breve y rico este encuentro con una de las grandes figuras literarias mexicanas contemporáneas y ya estoy leyendo otro libro suyo llamado “El miedo en el espejo” que me regaló al despedirnos. ¡Saludos, querido amigo Juan Villoro Milán!. El correo electrónico del autor de estas colaboraciones bisemanales es el trovamus34@hotmail.com