Compraron estadio La Martinica en $70 millones

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

Los inversionistas que compraron el estadio La Martinica pagaron unos 70 millones de pesos. Se dio a conocer extraoficialmente que pagaron a 4 mil pesos metro cuadrado como terreno y que la inversión se hizo mediante un “pull” de varios socios.



En el documento de compraventa, que am difundió ayer, se menciona que el inmueble conocido como Estadio La Martinica o San Sebastián, ubicado en la calle San Sebastián 104 de la colonia La Martinica, tiene una superficie de 18, 612 metros cuadrados.



Los inversionistas consideraron que compraron a buen precio, tras comparar que por el terreno donde estaba el Conjunto Comercial Estrella, en López Mateos y Mérida, pagaron 10 mil pesos metros cuadrado, aunque ya antes había sido vendido en 12 mil, pero el interesado desistió.



Los inversionistas que adquirieron el viejo estadio de La Martinica informaron que ampliarán el terreno para el proyecto de un centro comercial con la adquisición de otra finca que comunicará el proyecto con la zona peatonal en la Prolongación Calzada.



Se trata de un predio donde actualmente rentan carros.



Uno de los inversionistas que compró el estadio, que solicitó se reservara su nombre, lamentó que la hija de uno de los que fueran socios de La Martinica sea quien se ha opuesto al proyecto.



“Estuvo de acuerdo en la venta. Se le depositó el dinero y sólo se le pidió que sacara los trofeos y lo que había adentro. Ella es la que interpuso el amparo, pero bueno, la operación de compraventa ya se hizo y se cuenta con permisos de demolición, sólo hay que esperar a que se calmen las aguas”, señaló el inversionista.



No quiso dar más detalles y prometió que cuando se haya retomado el proyecto, darán amplia información sobre el mismo.



Uno de los arquitectos del proyecto dijo que se dejarán las bardas perimetrales que rodean al estadio por seguridad, mientras se lleva a cabo la demolición y se inician las obras.



En tanto inspectores de Desarrollo Urbano tienen la orden de hacer guardia permanente para impedir que se violen los sellos y entre más maquinaria.



Adentro hay dos retroexcavadoras en espera.



Del lado del Malecón del Río ya se levantó una barda protectora, a petición de Protección Civil, para dar seguridad a los peatones que pasan por el lugar.

Asegura Fox que no sabe

Es tiempo de que el espacio que ocupa el estadio La Martinica sea usado para otro fin, señaló el ex presidente Vicente Fox, quien aseguró desconocer si sus familiares están involucrados en la compra del inmueble o cuál será el destino que éste tendrá.



Después de que am dio a conocer que familiares del ex mandatario están entre los nuevos propietarios del Estadio, que empezó a ser demolido esta semana, en entrevista el también ex gobernador de Guanajuato afirmó: “desconozco totalmente”.



Al mencionar que es uno de sus hermanos quien ahora es propietario del inmueble, dijo:



“¿Cuál de ellos?, José, Cristóbal... no creo que ninguno haya comprado nada, necesitaría preguntarle a ellos, ¿porqué no les preguntan?”.



am publicó ayer que la empresa que compró el Estadio La Martinica tiene como socios a familiares del ex Presidente, su hermano José Luis Fox Quesada y su sobrino, José Luis Fox Lozano.



En cuanto a las opiniones en contra del derribo del estadio por lo que consideran su valor histórico, Fox Quesada señaló.



“Ni modo, todo cambia en esta vida, las ciudades cambian, la historia se recicla, se actualiza y yo creo que ese lugar se merece que lo ocupara un recinto de algo que sea importante”.



Pero advirtió que “si van a hacer una cochinada, pues no”, y finalmente recalcó: “pero de cual es el proyecto o plan, no sé”.