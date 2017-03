Descartan ceder agua de presa para Jalisco

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | León Publicada el

Para la ex titular de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato y hoy diputada local, Angélica Casillas Martínez, no hay una manera legal de quitarle una gota de agua de la presa El Zapotillo para León.



“Es importante clarificar que hay un Decreto de Reserva de Agua desde 1995 que ampara al estado de Jalisco y a Guanajuato, 388 millones de metros cúbicos anuales estaban originalmente para Jalisco y los 119.7 para Guanajuato, después Jalisco solicitó una modificación y en abril del 1997 se les destinan 12 millones 600 mil metros cúbicos para uso pecuario.



“Yo no entiendo en dónde se dice que está desprotegido Jalisco, hay un decreto derivado de estudios hidráulicos para tener la reserva del agua firme existente en esta zona de la cuenca, cuáles son los argumentos para decir que Jalisco está desprotegido”, cuestionó.



La diputada panista aseguró que el proyecto está blindado en lo técnico, legal y financiero y que su futuro se encuentra garantizado.



Lo anterior luego de las recientes declaraciones del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que respaldado por alcaldes de la zona metropolitana, pidieron detener el acueducto para León.



Y es que el pleito legal con habitantes de los pueblos que se afectarían tiene detenida la presa en 80 metros y no a 105, lo que sí daría agua suficiente para Los Altos de Jalisco y para León, pero no para la metrópoli de Guadalajara.



“Con 80 metros se garantiza el agua para Guanajuato, los 119 millones de metros cúbicos”, anotó la legisladora del PAN.



En cuanto al problema de la obra del acueducto de 140 kilómetros, que no avanza, opinó que las dificultades financieras que enfrenta la empresa española Abengoa no implican que la obra no se ejecute, pues está garantizada.



“Es un proyecto que consigo lleva ya las herramientas, armado y va implícita la garantía tanto de la inversión como el pago de la operación. En un concurso mercantil tendrá que definirse qué empresa construye”.



Recordó que hubo una petición de subir la cortina a los 105 metros porque al elevarse la cortina, se duplicaría en mucho el almacenamiento y el agua para Guadalajara caería por gravedad, no requeriría de un acueducto, esto con las debidas áreas de protección para el poblado de Temacapulín.



Defendió que Guanajuato ha realizado inversiones importantes en los temas de ahorro del agua , tratamiento de aguas residuales, y reducido el uso de 283 hasta 120 litros diarios per cápita en León, por lo que no existen motivos para disputarle los beneficios del proyecto.



“Yo creo que hay muchos dimes y diretes y no nos suscribimos al beneficio de todos al proyecto. El agua no tiene dueño, no tiene fronteras, esta cuenca nace en Zacatecas, luego Aguascalientes, etc.”, concluyó la ex Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Rechazo afecta a todos

La oposición a la construcción de la presa El Zapotillo que ha generado la conformación de un frente de municipios jaliciences tiene un trasfondo político, consideró el director del SAPAL Leonardo Lino Briones, quien recalcó que la paramunicipal invita a un dialogo y considera que no beneficiará a nadie esta oposición.



La organización de varios municipios de Jalisco para intentar detener El Zapotillo, “es una posición política”, aunque enfatizó que se respetará esta acción.



“No es propósito nuestro el entrar en una condición de participar en conflicto, sino una invitación para trabajar conjuntamente”, aseguró.



Sin embargo, dijo que las instancias federales serán las que definan el curso del proyecto, “es quien está dirigiendo, responsabilizándose de la ejecución de este proyecto”, por lo que considera que este tipo de acciones solo prolongarán la construcción de la presa.



“Esto en lugar de ayudar perjudica a todos”, externó el funcionario, quien señaló que al tratarse de un recurso vital como el agua, que no tiene fronteras, se debe generar un diálogo en lugar de una oposición, finalmente refrendó el respeto a la Federación.