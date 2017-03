A los sordos hay que hablarles fuerte

ALEJANDRO POHLS HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

¡Abandonan El Zapotillo! Es decir, olvidan y arrumban el compromiso de dotar de agua a León, y con ello desmantelan los anhelos de los leoneses de contar con un suministro seguro para las próximas generaciones. ¡Bien! por el diputado del PAN, Ricardo Sheffield, que se preocupó y puso en evidencia el abandono en que se encuentra la obra, a dos años de que se detuviera la construcción.

En lo relativo al acueducto ha habido una gran opacidad, además de un rotundo fracaso: apenas 900 metros de tubos se han colocado y cubierto de tierra, de los 140 mil metros del proyecto. La constructora a la que se le asignó la obra está en quiebra, embargada y en juicio por sus acreedores.

Según el contrato original firmado en 2011 por dependencias gubernamentales, incluyendo SAPAL, con la paralizada empresa española Abengoa, los fondos para la obra se integran de la siguiente manera: el Gobierno federal regala el 50% del valor del acueducto, Banobras presta 30% a tasa preferencial, y la contratista pone el 20%. En realidad, no pone nada, porque esas son sus utilidades. ¡Asómbrese! Ni con todos esos regalos puede con su responsabilidad.

Así las cosas, posteriormente SAPAL acepta pagarle 225 millones adicionales a Abengoa como compensación. ¿Compensación de qué…? ¿Por qué incurrimos los leoneses en esa onerosa erogación? ¿Por qué tanta generosidad con la constructora que lleva más de 24 meses de atraso para arrancar la obra, para la que ya ha recibido más de 680 millones de pesos del Gobierno federal?

León tiene cada vez mayores restricciones de agua, no alcanza para algunas zonas y otras se atienden terciadamente. La dotación del líquido es la segunda más cara del país y no hay visos de que se ponga en funcionamiento la multi prometida presa que garantice el fluido para los próximos 25 años a León.

Fox, cuando era Gobernador, prometió resolver ese problema del agua. También, cuando Presidente de La República; Oliva juró acabar con esa dilación y cumplir a los guanajuatenses sus profusos compromisos y atender las incumplidas promesas de sus correligionarios. Miguel Márquez dice que hará esfuerzos para destrabar el asunto de la Presa… Pero, a la fecha, ¡Nada sucede…!

En una reunión en Los Pinos, con varios empresarios de León, para tratar a Fox el preocupante tema del agua, don Arnulfo Padilla tomó la palabra y guardando las formas le dijo: "Señor Presidente, el agua se nos está acabando, es vital para León asegurar el suministro que garantice el desarrollo sustentable… Un día que nos visite no vamos a poder ofrecerle ni un vaso de agua, porque no la hay."

A lo que el Presidente respondió: "Yo no soy de León", y frunciendo los labios declaró que era de San Panchiiiu…" articulando a continuación un agudo silbido; "además, los recursos que tenía etiquetados ya los asigné a Veracruz."

Durante el sexenio de Fox, todos los astros estaban alineados para haber podido resolver el problema: el Presidente de México y el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, guanajuatenses; el Subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, jalisciense, ex gobernador de Guanajuato. Jalisco, Guanajuato y La República gobernados por el mismo partido azul; el obispo de León, Martín Rábago, también azul y jalisciense ¿Qué paso entonces? ¡Nada!, sólo saliva y más de 20 años de promesas de campaña.

El cardenal Juan Sandoval Íñiguez es uno de los protagonistas de la oposición a la construcción de la presa. Declaró que: "El Zapotillo tiene muchos problemas, significa sepultar a un pueblo que tiene una iglesia con un santito muy milagroso". Los habitantes de Temacapulín, alentados por el Cardenal, también se oponen, dicen: "Mejor muertos, a que el agua inunde nuestros recuerdos".

En su momento, el presidente Fox pudo haber hecho un quid pro quo con el príncipe de la Iglesia, que en el 2003, vino asustado en helicóptero a San Cristóbal a pedirle al entonces presidente Fox el desistimiento de la acción penal por parte de la PGR. Se investigaba al santo varón por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. Las cuentas de banco de su Ilustrísima y sus hermanas habían sido intervenidas y salió a la luz su estrecha relación con José María Guardia, el "Zar del Juego" y galgódromos en Juárez, investigado por el FBI...

San Cristóbal era el lugar y el momento ideal para solucionar el problema del agua León – Jalisco, el Cardenal mandaba en su tierra, y habría contribuido con una de las obras más grandes de misericordia: "Dar de beber al sediento".

¿Qué falta para avanzar en el añejo tema de traer el agua…? La pregunta tiene una respuesta evidente a todas luces: "Emoción social y oficio político". Sí, así de sencillo, pero cualidades tan escasas. Habría que recordar cómo se construyeron las grandes presas del País; se inundaron miles y miles de hectáreas y se reubicaron pueblos enteros. Se necesitó interés, voluntad, decisión y oficio político, que es lo que ha faltado para que se concrete la obra del Zapotillo.

La incumplida promesa de traer agua, propia del cuento de Las Mil y una Noches, desnuda de cuerpo entero la ineficiencia de los que toman las decisiones… En su momento, el gobernador Oliva fue a firmar acuerdos a China, pero no pudo firmar en Jalisco un acuerdo para destrabar el tema de la presa.

Es importante recordar a los gobernantes para qué sirve la política: el hombre es un animal sociable; pero, también es un animal egoísta, su insociable sociabilidad, como dice Kant, hace que no pueda prescindir de los demás, pero tampoco renunciar a la satisfacción de sus propios deseos.

Por esa razón necesitamos la política, para que los conflictos de intereses se zanjen armónicamente, para que nuestras fuerzas se sumen en vez de oponerse. No porque los hombres sean buenos o justos, sino porque no lo son. No porque sean solidarios, sino para que tengan la oportunidad, tal vez, de llegar a serlo…

¿Por qué tantas complacencias de parte de Conagua con la compañía española Abengoa? La autoridad no se atreve a cancelarle la generosa concesión de venderle el agua a León por 25 años. Algo huele mal, ¿qué conciliábulos habrá entre Conagua y la concesionada, que inhibe a la autoridad a actuar con mano dura con Abengoa? ¿Cuál es el rol del Gobernador en el tema del agua?

Los guanajuatenses hemos sido agentes de cambio en la Historia; pero, algo ha pasado en el camino que nos empantanamos en lodos nocivos que nos transformaron en ciudadanos permisivos y genuflexos. Recordemos que a los sordos hay que hablarles fuerte, no escuchan ni ven los que gobiernan, existe un síndrome de autismo en sus conciencias, no les preocupamos.

Exijamos que destraben lo que dejaron trabar… Ya se avizoran tiempos de elecciones, la falta de compromiso para traer el agua continuará viva como una llaga… Pidamos a los políticos una demostración de lo que son capaces de hacer, ¡aunque, para ello, sea necesario que hagan lo que nunca han hecho!