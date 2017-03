Cómo elegir un fiscal general

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

La Fundación para el Debido Proceso cuya sede se localiza en Washington, D.C. emitió en trece cuartillas el folleto que denominó: "Lineamientos para la selección de altas autoridades del Sistema de Procuración de Justicia: Fiscal o Procurador (a) General", los cuales dividió en dos grandes apartados, a saber 1.- Principios mínimos que deben regir el proceso de selección. Y 2.- Sobre el perfil del (la) Fiscal o Procurador (a) General.

El apartado correspondiente a los principios consta de ocho puntos, de entre los cuales podemos destacar tres referentes a las siguientes recomendaciones: 1) La selección debe realizarse mediante procedimientos imparciales y basados en criterios objetivos.- Esta parte significa que ninguno de los aspirantes pueda ser designado por causas o motivos indebidos de influencia de determinada fuerza política, o de grupos de poder, incluyendo a la criminalidad organizada; por ello debe convocarse a un concurso abierto para que los aspirantes satisfagan los requisitos mínimos y cumplan los rasgos del perfil para el cargo.

También es viable que sean dos o más autoridades quienes intervengan en la designación final para que sean de preferencia órganos colegiados de mayoría calificada, tales como a guisa de ejemplo, el Congreso del Estado y el Consejo de la Judicatura, u otros; y además que la evaluación técnica sobre conocimientos del candidato esté basada en criterios objetivos, para ello esta puede ser encomendada a un ente distinto a aquel que realiza la elección; por ejemplo, a una Universidad o Instituto Especializado.

2) El mecanismo de selección debe estar basado en el mérito, e incorporar salvaguardas contra nombramientos basados en predilecciones o prejuicios.- La significación de este supuesto consiste en que la apreciación de los méritos de quienes aspiran a ser designados no deben ser una cuestión subjetiva sino que debe basarse en criterios objetivos que puedan ser de fácil escrutinio, por ello debe privilegiarse la publicidad, la transparencia y la participación ciudadana; evitar en lo posible las llamadas "ternas de uno", en donde en apariencia se proponen a tres aspirantes, a sabiendas de que dos no cumplen con el perfil o presentan serios cuestionamientos sobre otros requisitos, la cual constituye una práctica que defrauda este proceso, lo vuelve ficticio e inútil; muy usual en el presente y en el pasado para ocupar diversos cargos en nuestro país.

3) El mecanismo de selección debe generar la confianza de la ciudadanía y el respeto de la Judicatura y de las profesiones jurídicas.- Quiere decir esta recomendación que el nombramiento del Fiscal General es un evento de interés público, por la importancia que la prevención, investigación y persecución penal del delito supone para el correcto funcionamiento del Estado y para la consecución de la paz social.

Es por ello que además de la publicidad, transparencia, participación de la sociedad civil y otros factores, la confianza debe reforzarse involucrando en el proceso de selección y evaluación a expertos en la materia que no tengan vinculación o actividad política, que tengan el respeto de la ciudadanía, de las autoridades y de la comunidad jurídica, integrando un Comité Asesor o un Órgano Colegiado que asesore al grupo de decisión para brindar y opinar acerca de las calificaciones profesionales de los candidatos, siempre procurando que el nombramiento final se realice en función del mérito y la capacidad profesional comprobada de los candidatos, para que la sociedad así lo perciba.

Procediendo a referirnos sobre el segundo apartado, relativo al Perfil que debe tener el o la titular de la Fiscalía podemos destacar de los nueve puntos recomendables, los siguientes cuatro: a) Reconocida honorabilidad.- Esta calidad consiste en la consideración moral, integridad o probidad del aspirante a la Fiscalía General, que proyecte la condición de una persona de conducta irreprochable e inclusive, que si bien no se encuentre en sus antecedentes una sanción o condena, amparándose en la presunción de inocencia o salvo prueba en contrario, debe abarcar objeciones, denuncias o señalamientos de miembros de la sociedad respecto de los candidatos, para obtener una positiva consideración pública que sea capaz de sustentar la confianza de la sociedad en su comportamiento independiente y autónomo en el cargo que pretende, no basta solamente que no tenga antecedentes penales con una simple certificación oficial.

b) Independencia e imparcialidad.- Este aspecto a evaluar consiste en que el candidato está exento de vínculos político-partidarios, así como que se encuentre desvinculado de cualquier colaboración directa con los titulares del Ejecutivo (Gobernador o Presidente en turno), precisamente para evitar que dichos vínculos comprometan su capacidad de actuar de forma autónoma e independiente.

c) También, quien aspire al cargo de Fiscal General, deberá tener un conocimiento jurídico altamente especializado, sobre todo en la materia del Derecho Penal y muy competente en los aspectos de la investigación criminal y otras materias auxiliares del Derecho Penal; además de un conocimiento general sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Elementos que pueden corroborarse a través de los estudios que acredite, de su producción académica, de su experiencia profesional en la carrera ministerial, en el ejercicio profesional especializado en materia criminal y para mayor precisión con la capacidad de expresar fluidamente ante un auditorio un análisis crítico sobre las líneas de actuación del titular en el cargo a quien pretende suplir.

d) Experiencia en el manejo, relaciones y trato con organizaciones de la sociedad civil y público en general.- Este perfil busca identificar a una persona que sea habilidoso y que con naturalidad desahogue estas relaciones sobre asuntos jurídicos delicados o políticamente sensibles, con capacidad de responder a las consecuencias de sus actos o decisiones de manera pública y frontal sin evadir la capacidad de interlocución con las víctimas y con los miembros de los medios de comunicación; nunca por interpósita persona.

Así pues, este catálogo de requisitos resulta muy valioso y determinante para que sea tomado en cuenta en los momentos precisos por quienes tengan a su cargo el proceso de convocatoria, análisis, evaluación y selección de los candidatos a ocupar la Fiscalía General tanto de la Nación como del Estado. Tengo la duda sobre si los Fiscales Generales que han sido recientemente designados en diversas Entidades Federativas, hayan desahogado o superado este protocolo y que ya se encuentran en funciones.

A pocos meses de que inicie el proceso para designar al nuevo Fiscal General de la Nación y al nuevo Fiscal General de Guanajuato, nos preguntaríamos si los actuales titulares Raúl Cervantes y Carlos Zamarripa, respectivamente, estarían en aptitud de refrendar su nombramiento por otros nueve años, atendiendo a los principios abordados y a los puntos del perfil requeridos en esta norma internacional? O si los amables lectores les dirían: "Gracias por participar" y ya.