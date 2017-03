¡Ilusos!, los que esperan un redentor político

JUAN AGUILERA AZPEITIA | LEÓN Publicada el

La irascibilidad no augura

una personalidad ni

medianamente equilibrada.

Hay quienes, desde ahora, se quieren echar la soga al cuello, sin esperar siquiera las elecciones del año que vendrá. Comen ansias. Adelantan las vísperas. López Obrador es no su abanderado... ¡su mago! El vendrá, al creer de los ilusos, para desde la Silla del Águila, resolver todos los problemas nacionales y con cetro en mano, fundar la república amorosa.

Lo que no entienden quienes desde diversos ángulos de la vida nacional, incluido últimamente el financiero, que no necesitamos un dictador bueno para sus amigos y malo para sus enemigos, lo que nos urge es una nueva clase política, mejores partidos, que no mientan, ni engañen y menos le quiten al pueblo el salario, para repletar sus chequeras, carteras y bolsillos.

Reclamamos y urgen partidos honestos que no tengan el poder a manera de botín y fincionarios, gobernantes que no practiquen por seis años o más "el año de Hidalgo". ¿Sabes lector cuál es ? Aquel de que tizne a su madre el que deje algo. Antes se aplicaba al final de un período gubernamental; hoy se ejerce a diario.

Los empeños de AMLO llevan ya casi 20 años y lo que diga la ley al respecto a él no le importa, puesto que hace un buen rato mandó "al diablo a las instituciones". Si eso ha dicho y hecho, la pregunta es imperativa: ¿Con qué normativas va a gobernar? en el supuesto de que una parte de la ciudadanía quiera, de esa manera, suicidarse cívicamente.

Claro que cualquier persona que asuma todos los poderes, de verdad o en la realidad aunque tenga de mentiritas los otros dos (legislativo y judicial), dictará decretos, úkases, a diestra y siniestra y...¡cuidadito con quien no obedezca!

Últimamente algunas estrellas financieras ya se le están alineando a AMLO en razón de que dicen ciertas encuestas que el Peje va de puntero y, curiosamente, aunque este personaje no crea en esas mediciones, ahora que lo lanzan a la estratósfera, se deja querer.

Dijo al respecto, en un pasado nada lejano, que las encuestas eran de mentiritas porque favorecían siempre a quien las manda hacer; pero hoy en que lo quieren encantar, por lo menos las escucha.

Y los magnates del dinero igualmente se forman a su lado pensando, tal vez, con algún dejo de duda, que de llegar a la cumbre electoral, les hará caso y le merecerán respetillo; por eso se la juegan con antelación, no les bastan las lecciones de la historia, ni lejana con Bruto, o cercana con Daniel Ortega en Nicaragua (cinco períodos en el poder), Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela junto con Maduro, los Castro en Cuba. A los poderosos del dinero les dan la suave y zaz, cuando menos esperan, el golpe trapero.

¿Aquí se les olvidó ya un personaje que gobernizó la banca, llamado José López Portillo? Escaló con todos los votos ya que no tuvo contrincante, más que uno simbólico, por no decir que de mentiritas llamado Valentín Campa.

Jolopo lloró por los miserables al tomar posesión y nos dejó casi sin taparrabo; iba a defender el peso como perro, pero antes se le cayeron los dientes. Debíamos prepararnos para administrar la riqueza y Cantarel no nos sirvió ni para decir ¡salud! con Jorge Díaz Serrano a quien mandó a la cárcel por unas transas de su hermana, no de la hermana de Jorge sino de López, Alicia, que le ordenó al mero mero de Pemex, en ese tiempo, que comprara unos barcos a precio no alzado, ¡alzadísimo! los que por cierto sirvieron para maldita la cosa o sea para el desperdicio.

En esto de apoyar a la gente y las instituciones conocí en Saltillo, Coahuila, a don Isidro López. Industrial próspero. Cuando fui a su despacho a solicitarle apoyo para una labor social de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), escuchó atento, luego jaló cierta tablita de su escritorio en la parte superior derecha y nos mostró una lista.

Allí estaban partidos políticos, agrupaciones religiosas, asilos, casas de beneficencia y demás. Dijo: "ayudo a quien debo ayudar sin el más mínimo interés". Y nos ayudó.

En cambio algunos ricos e instituciones financieras, con supuestos estudios, le tienden ya la alfombra al caudillo de Morena, para que cuando escale, si es que escala, no se olvide se ellos.