Rebelión de transportistas

Arranca Unebús con tormenta



El Sistema de Movilidad Interurbano, hoy Unebús, está a punto de arrancar, aunque con problemas.



Lo que quedó del sueño de un Tren Interurbano para conectar el corredor industrial y turístico de Guanajuato, que no se concretó por la falta de recursos públicos, es ahora el llamado Unebús, cuya primera etapa ya inició y conectará a Purísima, San Francisco, León, Silao y Guanajuato.



Hay un punto nada menor, la operación del Sistema estará a cargo de la poderosa empresa Flecha Amarilla, y el resto de los empresarios transportistas de León (también de poder por cierto, como las empresas del capitán de Taxitel, Fernando García Murguía) no terminan por aceptarlo.



La inconformidad subió de tono y ya interpusieron ¡¡10!! amparos ante los Tribunales Federales así como demandas de nulidad en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se inconforman contra lo que consideran un abuso de la autoridad que beneficia a un grupo de transportistas.



Su argumento es que al entrar el Unebús y hacer varias paradas dentro de León, invadirá la competencia del transporte urbano que también circula por las mismas avenidas.



Se dice que mañana, cuando el Municipio y el Estado realizan una magna presentación del Programa de Obra Pública 2017, se firmará el “Convenio de Colaboración entre Estado y Municipio de Unebús”, mismo que ratifica a Flecha Amarilla como la concesionaria del transporte intermunicipal en esta primera etapa.



También se advierte que habría una cláusula indemnizatoria a favor del concesionario Flecha Amarilla en caso que no se cumplan las condiciones del proyecto.



El Gobierno del Estado defiende que no hay necesidad de licitación pública pues se trata de las rutas que ya operan con las actuales concesiones, pero los transportistas insisten que eso les quitará mercado. Además de agravar los conflictos viales de las de por si saturadas avenidas principales de León.



Del problema están bien enterados el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Pero el otro bloque transportista cree que le están dando palmaditas en el hombro sin respuestas concretas.



Los Transportistas Coordinados de León, que preside Daniel Villaseñor, se pondrán bravos. No se descarta que se presenten mañana lunes en el evento a mostrar su molestia.



A los usuarios no les importan los pleitos de los transportistas, pero sí que el sistema les sirva. Desde el 7 de noviembre se realizó el lanzamiento con un evento público en León que encabezó el gobernador Miguel Márquez y el presidente del Consejo Directivo del Iplaneg, Eduardo Sojo Garza-Aldape.



Se dijo que Grupo Flecha Amarilla invertirá 600 millones y Gobierno del Estado otros 285.



Esa primera etapa se ofreció que estaría operando en el tercer trimestre del 2017. En León incluye estaciones de integración al SIT en Santa Rita, Bugambilias y Julián de Obregón, y paraderos en Puerta Milenio y Los Sauces. Además de las paradas en la Terminal Metropolitana (de Miguel Alemán) y en la Central Camionera. Y conectar también con Puerto Interior y el Aeropuerto Internacional del Bajío.



Durante la glosa del V Informe de Gobierno el secretario de Obra Pública, Arturo Durán, informó a los diputados locales que estaban listos los proyectos ejecutivos para comenzar con las obras de Unebús.



Una segunda etapa está proyectada que arrancará a finales de 2017 o principios del 2018, y que incluye la ampliación de Silao a Irapuato, Salamanca y Celaya. Del Tren Interurbano mejor ya ni hablamos...





Obras, bombo y platillo



El gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López, mañana destapan ‘sorpresas’.



Tienen programado un evento con bombo y platillo para anunciar un programa de 400 obras para este año. Es el año previo a la despedida de Márquez y querrá elevar sus bonos en la ciudad zapatera.



En enero de 2016 ambos anunciaron que habría una inversión de 11 mil millones de pesos en infraestructura en el trienio y el grueso de ese paquete se ejercerá precisamente este año.



El secretario de Obra Estatal, el leonés Arturo Durán, y el director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés, deben garantizar que las obras se hagan en tiempo y forma, y sobre todo con transparencia.



Entre los proyectos importantes destaca el monto de 400 millones para cerrar los circuitos viales primarios que están a medias, en: Hilario Medina, Francisco Villa, Tajo de Santa Ana, Vértiz Campero, bulevar Calíope en Las Joyas, calle principal en San José El Alto, puentes vehiculares, etcétera.



Uno de los proyectos emblema que añoraba el Alcalde, y ahora sí arranca, es el nuevo sistema de alumbrado público que contempla iluminar con tecnología LED 62 bulevares, ocho polígonos de pobreza y 16 zonas de seguridad. La inversión este año es superior a los 360 millones de pesos.



El anuncio incluye las inversiones para la conclusión del esperado Eje Metropolitano León-Silao, hasta bulevar Delta, y los 800 millones de pesos para terminar el Hospital General Regional de León. Además se suma la inversión de SAPAL por más de 751 millones en infraestructura hidráulica.



Otros 300 millones de pesos son para obras diversas en zonas rurales. La inversión de 380 millones para rehabilitar 9 bulevares: Mariano Escobedo, Hermanos Aldama, San Juan Bosco, Hidalgo, San Pedro, González Bocanegra, José María Morelos, Timoteo Lozano, y, por fin, la Miguel Alemán.



El paquete de obras incluye la meta de pavimentar 150 calles en los ocho polígonos de desarrollo (que más bien son zonas de marginación), la construcción de nueve parques lineales, el rescate de 25 espacios públicos y la modernización de 11 mercados públicos.



En obra educativa son otros 476.6 millones de pesos. Además de concluir la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y una inversión en ciclovías en el Eje Metropolitano, continuación de Norte-Sur, Timoteo Lozano, y rehabilitaciones.





PRI, en la lona



El PRI se enfila a la competencia electoral del 2018 en calidad de moribundo, y sin embargo se mueve.



Los senadores Gerardo Sánchez García y Miguel Ángel Chico tienen rato con la mano levantada para cuando toque definir (quién sabe cuándo ni cómo) al candidato a Gobernador. Otros más se han sumado en la baraja: la diputada federal fresera Yulma Rocha, el delegado de Gobernación Javier Aguirre, y el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks.



Todos trepados en una incipiente estructura de partido que los hace hoy soñar en una aventura épica. Y cada quien jalando por su lado haciendo casi imposible verlos juntos en una foto, menos en el trabajo.



Gerardo Sánchez apareció ayer en un desayuno en León con más de 100 personas con el pretexto de hablar de su trabajo legislativo y aceptó que hoy se ubican 20 puntos abajo del PAN en el estado.



“El Comité Nacional y el Comité Estatal se tienen que poner las pilas”, dijo casi para concluir su participación en un auditorio que mayoritariamente estaba integrado por militantes del tricolor.



Mencionó que espera una estrategia del CEN para reposicionar al partido en la entidad partiendo de la renovación de sus estructuras (comités y consejos municipales, consejo estatal) y que se coloquen a personas que sí trabajen. Lo que ya no se aventuró a decir es si esa sacudida alcance también a la dirigencia estatal que está encabezada por uno de los suyos, el diputado local Santiago García.



El ex Presidente Nacional de la CNC sin embargo se mostró optimista porque los 25 años de gobiernos del PAN en Guanajuato les dan elementos para armar una gran agenda política que atienda los problemas que no se han resuelto, y otros que se agravan, como inseguridad y violencia, corrupción, pobreza, y otros.



También apeló a la inercia mundial de cambio que hizo que ganara Trump, algo impensable, y que en varios estados de la República la alternancia de los gobiernos estatales está siendo una constante.



Pero para que eso sea posible dice que el PRI debe apostar a candidatos con credibilidad en la sociedad “pero se requiere planeación para no salir al cuarto para las doce y sin fusiles”, dijo, enviando oootro mensaje indirecto a la dirigencia estatal que está bajo el control de su equipo. Escupió para arriba.





Gerardo, se mueve



La convocatoria al desayuno con Gerardo la hizo el delegado de Economía, Alberto Bello Albo.



La asistencia de renovados liderazgos empresariales fue mínima, pero la cita sí sirvió para que el Senador haga presencia en León, aunque sea entre los suyos, y pueda inyectarse algo de vida a este partido que en la elección del 2015 sufrió dolorosas derrotas de las que no parece haberse levantado.



También hubo dardos para los propios priístas, como para el dirigente estatal de la Red de Jóvenes, el celayense Antonio Estopellán (identificado con la corriente de la diputada Yulma Rocha). De quien dijo: “El que dirige no ha afiliado ni a cinco jóvenes, los jóvenes están ausentes del PRI”. Por cierto la dirigencia de los jóvenes tricolores está ya vencida pero todavía no hay humo blanco sobre el relevo.



En la mesa de Gerardo lo acompañaron (a su izquierda) el exsenador y empresario leonés, Pepe Chuy Padilla; el exdiputado federal de San Francisco del Rincón, Juan Manuel Dávalos; su enlace en León, el doctor Primo Quiroz; José Luis Díaz del Castillo; José Luis Álvarez Castillo; y el exalcalde Harold Gabriel. Y a la derecha: Alberto Bello; Alfonso Sánchez López; Carlos Bello; Ignacio Reyes Retana; el exsecretario de Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez y el empresario fresero José Ángel García.



De los invitados dirigentes empresariales (no partidistas) se vio por ahí al presidente de la Canaco, Gabino Fernández, y al presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, Arturo González.



También pasó lista una de las cartas del PRI para la Alcaldía de León, Martín Ortiz García.



Asistió el nuevo dirigente del PRI leonés, Denny Méndez; y al anterior líder y hoy Secretario de Operación Política del PRI Estatal, Pepe Pedroza; el regidor Salvador Ramírez; el dirigente estatal de la CNC, Rafael García; el exalcalde de Guanajuato, “Güicho” Gutiérrez; la excandidata a diputada Johan Dávalos; y la líder estatal del Organismo de Mujeres del PRI y regidora de Celaya, Monserrat Vázquez.



Los delegados de Sedesol, Claudia Navarrete; Banobras, Gerardo Zavala; y de Profeco, José Huerta. El dirigente del Sindicato de Salud del Hospital General, Bernardo Rodríguez, y la incorporación del exdirigente magisterial y exdiputado local de Nueva Alianza, Marco Antonio Miranda Mazcorro.





Romero, ¿presidencial?



Al exgobernador de Guanajuato y hoy senador, Juan Carlos Romero Hicks, ya lo enlistaron en la baraja de presidenciables en voz de Margarita Zavala, la más encarrerada en buscar la candidatura del 2018.



Romero Hicks había insinuado en privado y en público que también lo anotaran, aunque no hizo mucho ruido.



El viernes en una entrevista en el Senado, luego de participar en el foro “Un Nuevo Enfoque: La Participación Central de las Mujeres en la Política y el Activismo Social”, la panista urgió a su partido a que agilice la definición del candidato presidencial, y se dijo confiada de llevar ventaja sobre otros perfiles, entre los que citó a Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero y Ricardo Anaya.



Se mostró esperanzada de que salgan “más unidos y a tiempo” en la definición del candidato.



Y es que, agregó, Andrés Manuel López Obrador les toma ventaja a todos los suspirantes y partidos con años y años en franca campaña y con el recurso público a su disposición como Presidente de Morena.



El poblano Moreno Valle anda desatado con espectaculares y publicidad en otros medios en todo el País con el pretexto de una editorial que promociona su libro “La Fuerza del Cambio”. En Guanajuato lo respaldan el exgobernador Juan Manuel Oliva y el exsenador y diputado, Luis Alberto Villareal.



El presidente nacional, Ricardo Anaya, no ha dicho ‘esta boca es mía’ y varios aguardan su definición. Uno de ellos es el mismo gobernador Miguel Márquez y la bancada de diputados federales de casa. Con Margarita está el senador y suspirante a la gubernatura, Fernando Torres, entre varios otros.



A Romero Hicks ya sabemos que no le gusta eso de la onda grupera, pero teje sus alianzas. La agenda de la Reforma Educativa y ahora el tema migratorio con Estados Unidos (recordar su reciente y atinada participación el Congreso de Arizona, EUA) lo han puesto en el ojo público y le dan capital político.