Muere baleado por motociclista

Un hombre murió en el hospital tras ser baleado en la colonia La Brisa.



El crimen ocurrió a las 4 de la tarde de ayer en la esquina de las calles La Brisa y Maravatío.



Juan José, de 40 años, conocido como “El Juanjo”, estaba ahí con amigos cuando se acercó una motocicleta cross con dos hombres.



Uno bajó del vehículo y disparó más de 13 veces contra Juan José, después ambos escaparon con dirección al bulevar Vicente Valtierra.



Los amigos de la víctima aseguraron que ésta intentó escapar cuando vio a los motociclistas, pero no lo consiguió.



“El Juanjo ni es de aquí, nada más viene acá para juntarse con los de la calle”, dijo Ramón.



Los mismos amigos lo llevaron al Hospital General de León, donde falleció poco después.



“Se escucharon muchos balazos, pero ni salí a ver porque me asusté”, dijo Leonor, una vecina.



Peritos de la Procuraduría General de Justicia recogieron 13 casquillos percuitidos como parte de la evidencia para incorporarlos a la carpeta de investigación.



El cuerpo de Juan José fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense a sus instalaciones, los homicidas no fueron detenidos.