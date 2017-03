Tiene Moreira un pie fuera del tricolor

AGENCIA REFORMA | Claudia Guerrero. Ciudad de México Publicada el

Una vez que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, registre de manera oficial su postulación como candidato a diputado local por el Partido Joven, su expulsión de las filas del tricolor será prácticamente automática.

De acuerdo con el artículo 149 del Código Nacional de Justicia Partidaria del PRI, un priísta renuncia a sus derechos y a su calidad de militante del partido cuando se convierte en abanderado de otra fuerza política.

“Se entiende renunciado a sus derechos quien (...) acepte ser postulado como candidato por otro partido”, se establece en el documento básico.

La noche del sábado, Moreira confirmó que competirá por una diputación local plurinominal por el Partido Joven (PJ) en los comicios del 4 de junio.

Aunque esta fuerza política local logró una alianza con el PRI para disputar en las urnas la Gubernatura y las Presidencias Municipales de Coahuila, no fue el caso para la postulación de abanderados al Congreso del estado.

En consecuencia, cualquier aspirante del Partido Joven que busque una diputación está en una posición antagónica a los candidatos impulsados por el tricolor.

Para garantizar su fuero, el ex mandatario será colocado en el primer lugar de la lista plurinominal de esa organización política.

Fuentes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI confirmaron que, una vez que se formalice y otorgue el registro como candidato, el ex Gobernador será dado de baja del tricolor.

“Es una figura que se llama pérdida de la militancia. No requiere de ningún procedimiento, opera en automático en cuanto se registre y se le debe dar de baja del padrón de militantes”, explicó la fuente.

El ex dirigente nacional del PRI, quien dejó ese cargo tras darse a conocer el endeudamiento por más de 30 mil millones de pesos que dejó a Coahuila durante su gestión, quedará fuera de ese partido por motivos políticos, pero no por las acusaciones y pesquisas registradas en México, Estados Unidos y España en contra de él y sus colaboradores.

Pese a los múltiples señalamientos, el tricolor no inició ningún recurso interno contra Moreira y la Comisión aclaró que requería de una denuncia en contra del ex Gobernador, pues argumentó que no estaba facultada para actuar de oficio en contra del coahuilense.

La salida de Moreira del PRI se da en el marco de la ruptura con su hermano, el actual Gobernador Rubén Moreira, con quien he tenido diferencias por el endeudamiento millonario de la entidad y el incremento de los niveles de inseguridad.

Sin embargo, refirieron que el factor de quiebre fue el asesinato del hijo del ex Mandatario, registrado en octubre del 2012.