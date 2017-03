Ahora no quieren

EL PAÍS | PABLO GUIMÓN Publicada el

Las banderas de Europa tiñieron de azul y estrellas ayer un soleado centro de Londres, en una multitudinaria marcha contra el “Brexit” que terminó frente al Parlamento de Westminster. En el 60 aniversario del Tratado de Roma, y a sólo cuatro días de que Reino Unido arranque oficialmente las negociaciones de salida del club, decenas de miles de personas salieron a la calle para mostrarse, como decía uno de los eslóganes, “unidas por Europa”.



La gente llegó en autobuses fletados desde diversas ciudades del país. Ciudadanos de otros países europeos residentes en Reino Unido han querido expresar su malestar por el hecho de que, a punto de llegar el inicio de las negociaciones, el Gobierno se haya negado a garantizar sus derechos. “Paren de usar a los seres humanos como fichas de casino”, leía la pancarta que portaba el grupo Españoles en Reino Unido -Surviving Brexit, una de las iniciativas surgidas en las redes sociales, en las que residentes españoles en el país comparten inquietudes y coordinan sus acciones. “Nos sentimos como si nos quisieran callar, pero hoy, al menos emocionalmente sabemos que no estamos solos”, explica Marian de Marcos, nacida en Guadalajara, que lleva en Londres desde 1988. “El referéndum estuvo basado en mentiras y tenemos que decir que no estamos contentos. Y, sobre todo, que no queremos el Brexit radical que busca Theresa May”, añade.



A la llegada a las inmediaciones del Parlamento, se guardó un minuto de silencio en homenaje a las cuatro personas muertas y al medio centenar que resultaron heridas allí mismo, en el atentado terrorista del pasado miércoles.



Desde una tribuna en la plaza del Parlamento, el ex vice primer ministro y diputado liberal demócrata Nick Clegg, europeísta convencido, destacó cómo la “tristeza” tras el referéndum del pasado mes de junio -en el que el “Brexit” se impuso por un margen de apenas cuatro puntos- se ha convertido en “indignación por las decisiones que han tomado Theresa May y su Gobierno desde entonces”.